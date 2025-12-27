Premierul Canadei, după discuţia cu Zelenski: "Este nevoie de o Rusie pregătită să coopereze"

Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă "barbaria" atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului. El a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de "o Rusie pregătită să coopereze", relatează France Presse, citată de Agerpres.

După discuţia avută la Halifax cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Carney a insistat pe nevoia de a susţine "Ucraina în această perioadă dificilă".

El a anunţat un nou ajutor economic 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,5 miliarde de euro) care ar trebui să permită Kievului să deblocheze finanţările internaţionale "în scopul începerii" procesului de reconstrucţie a Ucrainei.

"Avem mijloacele şi posibilitatea (de a obţine) o pace justă şi durabilă (în Ucraina), dar pentru acest lucru este nevoie de o Rusie pregătită să coopereze", a declarat Mark Carney după discuţia cu Volodimir Zelenski.

Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump

Acesta din urmă se va întâlni duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump.

"Mâine voi avea, sper, o reuniune foarte importantă şi foarte constructivă cu preşedintele Trump", a declarat sâmbătă Zelenski.

El s-a referit la atacul rus comis vineri noaptea asupra Kievului, unde peste 1 milion de familii au rămas fără electricitate. "Acest atac constituie, încă o dată, răspunsul Rusiei la eforturile noastre de pace. Şi aceasta arată cu adevărat că Putin nu vrea pacea, pe care noi o dorim", a insistat şeful statului ucrainean.

