Premierul Rusiei, în vizită oficială la Beijing. Discuții strategice pentru extinderea legăturilor economice

Premierul rus Mihail Mişustin a început luni o vizită oficială de două zile în China, unde urmează să discute cu preşedintele Xi Jinping şi premierul Li Qiang despre extinderea cooperării economice şi tehnologice, în ciuda presiunilor exercitate de statele occidentale, informează Reuters, conform Agerpres.

Mişustin avea programată o întâlnire cu Li în oraşul Hangzhou luni, iar marţi va călători la Beijing pentru discuţii cu Xi, a precizat agenţia TASS, citând serviciul de presă al guvernului rus.

Ultima întâlnire a şefilor de guvern din China şi Rusia a avut loc la Moscova în august 2024, unde Li a lăudat "noua vigoare" şi "vitalitate" a relaţiilor bilaterale.

Kremlinul acordă o importanţă "foarte mare" vizitei lui Mişustin în China, a declarat vineri purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov, care a refuzat totuşi să spună dacă preşedintele Vladimir Putin îi va trimite un mesaj lui Xi prin intermediul prim-ministrului rus, a consemnat agenţia Interfax.

Articolul continuă după reclamă

Putin şi Xi au semnat un parteneriat "fără limite" în februarie 2022, chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Ulterior, Moscova s-a orientat către Beijing pentru a atenua impactul sancţiunilor occidentale, punând accentul pe comerţul bilateral record, creşterea tranzacţiilor în yuani şi aprofundarea cooperării energetice.

Fricţiunile dintre SUA şi China privind comerţul şi tehnologia sub preşedintele american Donald Trump, care au tensionat relaţiile dintre Washington şi Beijing, au încurajat de asemenea atât Moscova, cât şi Beijingul să îşi consolideze comerţul transfrontalier pentru a contracara presiunea occidentală.

Comerțul bilateral, afectat de factori externi

Cu toate acestea, comerţul China-Rusia a scăzut în ultimele luni, lucru atribuit de ministrul industriei şi comerţului rus, Anton Alihanov, presiunii economice "externe" şi "saturării pieţei" cu produse chinezeşti din Rusia.

Exporturile Chinei în yuani către Rusia din septembrie au înregistrat cea mai mare scădere din ultimele şapte luni - cu o scădere de nu mai puţin de 21% faţă de anul precedent - conform datelor vamale chineze. Importurile Chinei din Rusia au revenit în schimb pe creştere în septembrie, cu o creştere de 3,8%, după o contracţie de 17,8% cu o lună mai devreme.

Convorbirile lui Mişustin în China urmau să se concentreze pe legăturile comerciale şi economice, cooperarea în transport şi industrie, întărirea parteneriatele energetice şi extinderea colaborării extinsă în domeniul tehnologiei avansate şi agriculturii, a mai indicat TASS.

Moscova consideră cooperarea industrială şi tehnologică cu Beijingul ca fiind un format mai sustenabil pentru o cooperare pe termen lung, fiind mai puţin dependentă de condiţiile pieţei, potrivit presei de stat ruse.

Noi acorduri pentru cupru, nichel și produse agricole

Duminică, viceprim-ministrul rus Dmitri Cernîşenko şi vicepremierul chinez He Lifeng au prezidat o reuniune în oraşul chinez Ningbo care s-a concentrat pe creşterea exporturilor de cupru şi nichel şi accesul mai larg la bunuri agricole, a anunţat guvernul rus pe canalul său de Telegram.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰