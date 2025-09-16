Premierul spaniol cere excluderea Israelului din competițiile sportive, după protestele de la Turul Spaniei

Premierul Spaniei vrea excluderea Israelului de la competițiile sportive și a mai anulat o serie de contracte de armament. Tensiunile majore dintre Israel şi Spania au căpătat o nouă turnură după ce manifestaţiile pro-palestiniene au întrerupt câteva etape ale Turului ciclist al Spaniei. Ministrul israelian de Externe l-a acuzat pe premierul Pedro Sanchez că a incitat mulţimile pentru respectivele proteste.

Turul Spaniei s-a încheiat prematur, după ce demonstranţii pro-palestinieni au blocat traseul. Manifestanţii au rupt gardurile de protecţie şi au invadat carosabilul, aşa că organizatorii au fost obligaţi să oprească plutonul. Cei aproximativ 100 de mii de protestatari şi-au continuat manifestaţia în Madrid, mult după ce cursa a fost anulată în mod oficial. Nu au lipsit nici ciocnirile cu poliţia.

"Cred că organizațiile sportive ar trebui să analizeze dacă este etic ca Israelul să continue să participe la competiții internaționale. De ce? Pentru că Rusia a fost expulzată după invadarea Ucrainei, totuși Israelul nu este expulzat după invadarea Gazei. Prin urmare, poziția noastră este clară și neechivocă: până când barbaria nu încetează, nici Rusia, nici Israelul nu ar trebui să participe la nicio competiție internațională", a declarat prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez.

Gideon Sa'ar, ministrul israelian de Externe, consideră că totul a fost orchestrat de Pedro Sanchez, care a sancţionat în nenumărare rânduri atacurile din Fâşia Gaza şi a cerut comunităţii internaţionale să colaboreze pentru a opri uciderea civililor nevinovaţi. După incidentele de la Turul Spaniei, premierul Sanchez cere măsuri şi mai dure împotriva Israelului.

