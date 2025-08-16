Antena Meniu Search
Presa ucraineană reacţionează după întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare, ruşinoasă, inutilă

Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 10:01
Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit, scrie sursa citată. Potrivit acesteia, din momentul în care a coborât din avion pe pământ american, dictatorul rus a fost radiant.

„Nu mai era un paria internaţional, era în sfârşit acceptat şi respectat de liderul lumii libere. Predecesorul lui Trump l-a numit odată pe Putin criminal; Trump i-a oferit o primire regală”, a subliniat The Kyiv Independent.

Editorialul publicaţiei ucrainene de limbă engleză a comparat „primirea regală” a lui Putin cu primirea ostilă a lui Volodimir Zelenski de către Trump în Biroul Oval în urmă cu doar şase luni. "Preşedintele Ucrainei a suportat o ruşine publică. Cel al Rusiei a fost răsfăţat. Ambele episoade au fost ruşinoase", a declarat acesta.

"Trump nu reuşeşte să înţeleagă că Putin nu este tranzacţional în ceea ce priveşte Ucraina - el este mesianic. El vrea Ucraina pentru Rusia, punct. Pentru Putin şi cercul său de apropiaţi, independenţa Ucrainei este un accident, iar ei îl corectează", a adăugat sursa citată.

