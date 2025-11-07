Antena Meniu Search
Preşedintele Bulgariei cere eliberarea din închisoare a lui Nicolas Sarkozy

Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în Libia.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 21:11
Fac un apel la politicienii europeni în favoarea elinberării preşedintelui Sarkozy”, din cauza ”angajamentului său personal în eliberarea” acestor infirmiere, a declarat Radev, al cărui discurs a fost transmis AFP miercuri, conform news.ro.

Cotidianul bulgar ”24 Ceasa” scrie că doi foşti preşedinţi bulgari şi-au exprimat de asemenea susţinerea faţă de fostul şef de stat francez.

Preşedintele bulgar Rumen radev a făcut aceste declaraţii la o ceremonie, la sediul preşedinţiei bulgare, la Sofia, de decorare a unui fost ambasador al Marii Britanii în Libia.

Articolul continuă după reclamă

Cinci infirmiere bulgare au fost condamnate la moarte - în mai multe rînduri - în Libia.

Ele au fost acuzate de faptul că au infectat cu virusul HIV 450 de copii în Libia.

Ele au petrecut peste opt ani de zile în închisoare, după care au fost eliberate şi repatriate în Bulgaria în iulie 2007, cu avionul prezidenţial francez, însoţite de către Cécilia Sarkozy, la acea dată şoţia fostului şef de stat francez.

Rumen Radev a declarat că vrea să-i aducă ”un omagiu” unui om care a ”depus eforturi considerabile” şi care, ”în prezent în închisoare, are nevoie de susţinerea noastră, de simpatia noastră” şi de ”recunoştinţa noastră”.

O Curte de Apel din Paris examinează luni ocerere de eliberare depusă de către Nicolas Sarkozy.

Fostul preşedinte al Franţei este încarcerat de aproape trei săptămâni la Închisoarea Santé, la Paris.

El a fost condamnat la cinci ani de închsioare - cu executare -, după ce a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători în ”dosarul libian”.

Aceasta este o încarcerare fără precedent în istoria Republicii franceze.

El a fost găsit vinovat de faptul că şi-a lăsat cu bună-ştiină colaboratorii să facă demersuri în Libia lui Muammar al-Gaddafi prin care să solicite o finanţare ocultă a campaniei sale victorioase în alegerile prezidenţiale franceze din 2007.

