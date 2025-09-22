Președintele Coreei de Sud sprijină un acord Trump-Kim pentru suspendarea programului nuclear nord-coreean

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat pentru BBC că ar sprijini un acord între Donald Trump și Kim Jong Un în care Coreea de Nord să înghețe producția de arme nucleare, ca măsură temporară, în loc să le elimine complet. Lee consideră că o astfel de înțelegere ar fi "o alternativă realistă și fezabilă" la denuclearizare în acest moment.

Lee Jae Myung a precizat că, în prezent, Coreea de Nord produce între 15 și 20 de arme nucleare pe an. Liderul sud-coreean a explicat că obiectivul pe termen lung al denuclearizării nu este abandonat, dar o pauză în dezvoltarea nucleară și a rachetelor ar putea aduce beneficii clare pentru securitatea regională și globală.

Președintele, aflat la începutul mandatului său, vrea să reducă tensiunile cu Nordul, în contrast cu politica predecesorului său Yoon Suk Yeol, care a fost suspendat după încercarea de a impune legea marțială anul trecut. Lee a cerut reluarea negocierilor nucleare între Trump și Kim, care au eșuat în 2019, când SUA solicitau dezmembrarea instalațiilor nucleare nord-coreene. Recent, Kim a indicat că ar fi dispus să negocieze doar dacă Washingtonul renunță la cerința denuclearizării.

Președintele sud-coreean consideră că Trump și Kim ar putea reveni la masa negocierilor, având un anumit grad de încredere reciprocă, ceea ce ar putea fi benefic pentru Coreea de Sud și pentru stabilitatea globală.

Lee Jae Myung a mai comentat situația la ONU, unde Coreea de Sud deține președinția Consiliului de Securitate, subliniind limitările organismului în impunerea sancțiunilor împotriva programului nuclear nord-coreean, blocat de China și Rusia. Totodată, liderul sud-coreean a remarcat apropierea tot mai mare dintre Beijing, Moscova și Phenian, ceea ce complică poziția Coreei de Sud, care încearcă să echilibreze relațiile cu SUA și China.

În plan economic, Lee gestionează tensiunile comerciale cu SUA, reducând tarifele pentru Coreea de Sud, dar confruntându-se cu incidente recente, precum reținerea temporară a muncitorilor coreeni în Georgia, ceea ce a afectat planurile de relocare a producției.

Pe plan intern, Lee trebuie să guverneze o țară polarizată după tentativa de lovitură militară a predecesorului său. În relația cu Nordul, a oprit transmisiunile radio către Phenian, considerate provocatoare de către regimul nord-coreean, pentru a crea un cadru mai favorabil negocierilor.

Lee Jae Myung subliniază realismul în fața situației nord-coreene: armele nucleare ale Phenianului nu pot fi eliminate imediat, iar pragmatismul și stabilirea unor obiective intermediare sunt cheia pentru reducerea tensiunilor și reluarea dialogului.

