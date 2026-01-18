Preşedintele Iranului avertizează: "Orice atac asupra ayatollahului Ali Khamenei va însemna război"

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat duminică că orice atac asupra liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, ar însemna o declarație de război.

"Un atac asupra marelui lider al țării noastre este echivalent cu un război la scară largă cu națiunea iraniană", a declarat Pezeshkian într-o postare pe X, aparent ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump că este timpul să se caute un nou lider în Iran.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele Donald Trump a cerut sâmbătă sfârșitul domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.

Articolul continuă după reclamă

"Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran", a declarat Trump pentru POLITICO, în contextul în care protestele pe scară largă care cer sfârșitul regimului par să se fi diminuat.

Mii de protestatari din întreaga țară au fost uciși în ultimele trei săptămâni, determinându-l pe Trump să amenințe în mod repetat cu intervenția militară. Marți, Trump a cerut iranienilor să continue protestele și să "preia instituțiile", spunând că "ajutorul este pe drum".

A doua zi, președintele și-a schimbat brusc cursul, spunând că a fost informat că uciderile au încetat.

"Cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată a fost să nu spânzure mai mult de 800 de oameni acum două zile", a spus Trump sâmbătă, când a fost întrebat despre amploarea unei posibile operațiuni militare americane în Iran.

Comentariile lui Trump au venit la scurt timp după ce contul X al lui Khamenei a postat o serie de mesaje ostile îndreptate către Trump, acuzându-l pe președintele SUA că este responsabil pentru violențele mortale și tulburările din Iran.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰