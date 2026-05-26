Vremea de mâine 27 mai 2026. Temperaturi de până la 32 de grade, urmate de furtuni şi grindină

România se va confrunta cu o zi deosebit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi care vor ajunge până la 32 de grade în vestul țării. Meteorologii anunță însă și episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, descărcări electrice, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni, în special în nord și nord-est.

Vremea de mâine în țară

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă în toată țara, iar în regiunile vestice și sud-vestice, dar și izolat în sud, va deveni călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

În nordul și nord-estul țării, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt anunțate intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină. Rafalele de vânt pot atinge viteze de 50-65 km/h, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea local, mai ales în zonele montane și în estul țării pe timpul nopții.

Vremea de mâine în București

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Spre finalul intervalului sunt posibile ușoare intensificări ale vântului, cu rafale de până la 40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.

Vremea de mâine la munte

La munte, vremea va deveni instabilă mai ales în a doua parte a zilei. În Carpații Meridionali sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În nordul Carpaților Orientali, furtunile pot fi mai puternice, cu vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate pe alocuri, în special în intervale scurte de timp.

