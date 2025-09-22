O prezentatoare TV din Mexic a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Debora Estrella se afla la bordul unui avion Cessna de mici dimensiuni, împreună cu instructorul ei, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, în statul Nuevo León, Mexic.

Vedeta de 43 de ani era figură importantă a rețelei Multimedia încă din 2018. Estrella a cucerit publicul mexican găzduind popularul „Telediario del Mattino” din Monterrey. Versatilitatea sa profesională a determinat-o, de asemenea, să colaboreze cu Milenio Television și să prezinte știrile din Mexico City pe Canalul 6 în weekenduri.

A murit în timpul lecţiei de pilotaj

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, lângă râul Pesqueria. Potrivit agenției de știri spaniole Infobae, Estrella își începuse recent pregătirea pentru obținerea licenței de pilot. Ea a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie cu avionul de antrenament, scriind în glumă: „Ghici ce urmează să fac?”, înainte de a începe lecția care avea să o coste în cele din urmă viața.

În ciuda intervenției imediate a Unității de Protecție Civilă 04 și a echipelor de urgență, nu s-a mai putut face nimic pentru ambii ocupanți ai aeronavei. „Suntem șocați și profund întristați”, a declarat Multimedia într-un comunicat oficial.

