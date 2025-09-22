Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj

O prezentatoare TV din Mexic a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Debora Estrella se afla la bordul unui avion Cessna de mici dimensiuni, împreună cu instructorul ei, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, în statul Nuevo León, Mexic.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 15:29
Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj Debora Estrella - Facebook/Instagram Galerie (19)

Vedeta de 43 de ani era figură importantă a rețelei Multimedia încă din 2018. Estrella a cucerit publicul mexican găzduind popularul „Telediario del Mattino” din Monterrey. Versatilitatea sa profesională a determinat-o, de asemenea, să colaboreze cu Milenio Television și să prezinte știrile din Mexico City pe Canalul 6 în weekenduri.

A murit în timpul lecţiei de pilotaj

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, lângă râul Pesqueria. Potrivit agenției de știri spaniole Infobae, Estrella își începuse recent pregătirea pentru obținerea licenței de pilot. Ea a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie cu avionul de antrenament, scriind în glumă: „Ghici ce urmează să fac?”, înainte de a începe lecția care avea să o coste în cele din urmă viața.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda intervenției imediate a Unității de Protecție Civilă 04 și a echipelor de urgență, nu s-a mai putut face nimic pentru ambii ocupanți ai aeronavei. „Suntem șocați și profund întristați”, a declarat  Multimedia într-un comunicat oficial.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prezentatoare vedeta accident aviatic mexic
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Ştiri externe » Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj