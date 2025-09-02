Prietenii "dragi" Putin şi Xi, la plimbare şi la ceai. Acordul major semnat de Rusia şi China la Beijing

Președintele rus, Vladimir Putin, și liderul Chinei, Xi Jinping, au purtat ample negocieri marți, 2 septembrie. "Prietene vechi, mă bucur foarte mult să te revăd la Beijing", aşa l-a întâmpinat Xi pe Putin în Marea Sală a Poporului. Ulterior, au continuat discuțiile la un ceai la Zhongnanhai, reședința oficială a liderilor chinezi. Cei doi au făcut şi o plimbare. Putin i-a spus lui Xi că relaţiile ruso-chineze sunt la un "nivel fără precedent". Rușii au anunțat că Gazprom și Corporația Națională de Petrol din China (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția conductei de gaze "Power of Siberia 2" și a conductei de tranzit "Soiuz Vostok" prin Mongolia.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin şi președintele Chinei, Xi Jinping, înainte de începerea negocierilor ruso-chineze la Beijing, 2 septembrie 2025 - Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat marţi pe omologul său chinez Xi Jinping că relaţiile dintre ţările lor sunt în prezent la un "nivel fără precedent". Preşedintele chinez a lăudat relaţia de "colaborare strategică cuprinzătoare" dintre cele două ţări şi a exprimat disponibilitatea de a coopera în "construirea unui sistem de guvernanţă globală echitabil şi rezonabil", conform unor declaraţii publicate la începutul întrevederii lor de la Beijing.

Liderul rus se află în China de duminică. El a participat la summit OCS de la Tianjin, unde Rusia şi China şi-au afişat înţelegerea pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite şi Occidentul. El urmează să participe miercuri la o paradă militară importantă la Beijing, pentru a marca 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

"Comunicarea noastră strânsă reflectă natura strategică a legăturilor ruso-chineze, care se află în prezent la un nivel fără precedent", a declarat Putin. Participarea la paradă "este un omagiu adus realizărilor popoarelor noastre, ale poporului rus şi ale poporului chinez, şi o confirmare a rolului crucial pe care ţările noastre l-au jucat în victoria pe axele europeană şi asiatică", a spus el. "Am fost întotdeauna împreună atunci şi rămânem împreună şi acum", a mai afirmat Putin.

Xi, către Putin: "Prietene vechi, mă bucur foarte mult să te revăd la Beijing"

Putin a precizat totodată că îi este recunoscător lui Xi Jinping, "dragul său prieten", pentru primirea călduroasă de care a beneficiat în timpul călătoriei sale în China. "Dragă prietene, atât eu, cât şi întreaga delegaţie rusă suntem încântaţi să ne întâlnim din nou cu prietenii şi colegii noştri chinezi", i-a spus Putin lui Xi în cadrul întâlnirii, conform unui video publicat pe contul oficial de Telegram al Kremlinului.

"Prietene vechi, mă bucur foarte mult să te revăd la Beijing", aşa l-a întâmpinat Xi pe Putin la Marea Sală a Poporului. Xi a subliniat că relațiile dintre China și Rusia "au rezistat testului schimbărilor internaţionale" și sunt un exemplu de bună vecinătate și prietenie.

"Suntem pregătiți să ne susținem reciproc în dezvoltarea națională și prosperitate, să apărăm cu fermitate justiția internațională, egalitatea și să promovăm o ordine globală mai echitabilă și rațională", a declarat liderul chinez, citat de presa rusă. "Sunt relaţii de bună vecinătate, colaborare strategică cuprinzătoare şi cooperare reciproc avantajoasă pentru rezultate reciproc avantajoase între marile puteri", a spus Xi. După această parte, discuțiile au fost închise presei.

Kremlinul a publicat imagini cu Putin luând ceaiul cu Xi Jinping, iar apoi într-o plimbare spre reședința liderului chinez. Potrivit jurnaliştilor ruşi, China va introduce, începând cu 15 septembrie, un regim fără viză pe o durată de un an, de probă, pentru cetățenii ruşi.

Gazprom și CNPC au semnat un memorandum pentru construcția gazoductului "Puterea Siberiei 2"

Rusia și China au convenit să crească livrările de gaze. Gazprom și Corporația Națională de Petrol și Gaze din China (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția gazoductului "Puterea Siberiei 2" și a conductei de tranzit "Soiuz Vostok" prin Mongolia, a declarat președintele consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller.

"Pe baza declarației publice făcute de liderii celor trei țări, Rusia, China și Mongolia, a fost semnat astăzi un memorandum cu caracter juridic obligatoriu pentru construcția gazoductului Puterea Siberiei 2 și a conductei de tranzit Soiuz Vostok, prin teritoriul Mongoliei", le-a spus Miller jurnaliștilor potrivit RIA Novosti.