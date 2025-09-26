A fost prima prezentare de modă la Milano fără ''regele Giorgio''. Circa 15.000 de oameni au admirat piesele la care designerul a lucrat înainte de dispariţie. Familia, fotomodele celebre, actori dar şi jucătorii echipei de baschet pe care o finanţa Armani au aplaudat generos creaţiile.

Colecţia finală, lucrată personal de Armani, intitulata "Ritorni" - "Intoarceri", a fost prezentată în acelasi teatru în care, cu doar câteva săptămâni înainte, peste 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu acestuia.

Amprenta lui a fost imediat recunoscută.

Jucătoarea de tenis Flavia Penetta, dar şi fotomodele celebre ca Levante, Cecilia Rodriguez sau Ba Liu au prezentat croieli elegante și relaxate, în textilele moi, fluide și cu accente de cristale, pantaloni largi care se strâng la glezne, bluze cu închideri tip kimono şi tricouri transparente din voal. Noua culoare gri mineral a fost surpriza colecţiei.

Dacă la finalul prezentării, Giorgio Armani obişnuia să iasă pentru o reverenţă, de data aceasta modelele au rămas pe podium şi au început să aplaude. Toate privirile s-au îndreptat către locul unde, de obicei, designerul îşi făcea apariţia — uşa a rămas goală şi luminată.

La Milano, Moştenirea lui Giorgio Armani este celebrată şi într-o expoziţie grandioasă la Galeria de Artă Brera. Colecţia cuprinde piese celebre ale designerului italian, de la o fustă și un top Armani în albastru tuareg, purtate de actrița franceză Juliette Binoche la Festivalul de la Cannes din 2016 la costumul gri-bej îmbrăcat de Richard Gere în filmul American Gigolo.

Peste 120 de creații semnate de regele Giorgio sunt expuse în muzeul milanez, alături de capodopere ale Renașterii, pentru a celebra 50 de ani de existență a brandului Armani. Circa 600 de mii de oameni sunt aşteptaţi să viziteze colecţia.

