Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Prima prezentare la Milano fără "regele Giorgio". 15.000 de oameni au admirat piesele din colecţia omagiu

A fost prima prezentare de modă la Milano fără ''regele Giorgio''. Circa 15.000 de oameni au admirat piesele la care designerul a lucrat înainte de dispariţie. Familia, fotomodele celebre, actori dar şi jucătorii echipei de baschet pe care o finanţa Armani au aplaudat generos creaţiile.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 20:37

Colecţia finală, lucrată personal de Armani, intitulata "Ritorni" - "Intoarceri", a fost prezentată în acelasi teatru în care, cu doar câteva săptămâni înainte, peste 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu acestuia.

Amprenta lui a fost imediat recunoscută.

Jucătoarea de tenis Flavia Penetta, dar şi fotomodele celebre ca Levante, Cecilia Rodriguez sau Ba Liu au prezentat croieli elegante și relaxate, în textilele moi, fluide și cu accente de cristale, pantaloni largi care se strâng la glezne, bluze cu închideri tip kimono şi tricouri transparente din voal. Noua culoare gri mineral a fost surpriza colecţiei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă la finalul prezentării, Giorgio Armani obişnuia să iasă pentru o reverenţă, de data aceasta modelele au rămas pe podium şi au început să aplaude. Toate privirile s-au îndreptat către locul unde, de obicei, designerul îşi făcea apariţia — uşa a rămas goală şi luminată.

La Milano, Moştenirea lui Giorgio Armani este celebrată şi într-o expoziţie grandioasă la Galeria de Artă Brera. Colecţia cuprinde piese celebre ale designerului italian, de la o fustă și un top Armani în albastru tuareg, purtate de actrița franceză Juliette Binoche la Festivalul de la Cannes din 2016 la costumul gri-bej îmbrăcat de Richard Gere în filmul American Gigolo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Peste 120 de creații semnate de regele Giorgio sunt expuse în muzeul milanez, alături de capodopere ale Renașterii, pentru a celebra 50 de ani de existență a brandului Armani. Circa 600 de mii de oameni sunt aşteptaţi să viziteze colecţia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

giorgio armani prezentare colectie omagiu vedete
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Ştiri externe » Prima prezentare la Milano fără "regele Giorgio". 15.000 de oameni au admirat piesele din colecţia omagiu