Kremlinul sfidează sancţiunile europene şi americane. Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că economia rusă nu va fi afectată de măsurile venite de la Washington. La Bruxelles, liderii europeni au decis să acopere nevoile financiare ale Kievului pe următorii doi ani.

Sancţiunile anunţate de Casa Albă asupra marilor companii ruse Rosneft şi Lukoil dau primele roade. China a început să reducă achizițiile de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, după o decizie similară a Indiei. Măsura înseamnă că nici ţările europene nu vor mai putea importa ţiţei rusesc pentru a nu fi taxate de Trezoreria americană, spun specialiştii. "Acesta este un act neprietenos la adresa Rusiei. Este evident. Nu ajută la consolidarea relațiilor ruso-americane, care abia au început să se refacă. Sancţiunile vor avea anumite consecințe. Cu toate acestea, nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei noastre", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. "Bun, mă bucur că aşa crede. Este bine. O să vă anunţ în şase luni, hai să vedem cum decurg lucrurile", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Încolţit de sancţiunile americane, Putin scapă pentru moment de presiunea UE

Noile tensiuni dintre Washington şi Moscova înseamnă că cei doi preşedinţi nu au motive să se vadă pentru un nou summit în perioada următoare. "Se pare că Donald Trump vorbeşte despre amânarea întâlnirii. Pot spune că un dialog este întotdeauna mai bun decât confruntarea, certurile sau, mai ales, decât războiul", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Singurul care speră că întâlnirea va avea loc este premierul maghiar, Viktor Orban. Pe lângă lovitura de imagine, liderul de la Budapesta are şi un motiv suplimentar să organizeze summitul. Principala companie petrolieră a ţării sale este dependentă de petrolul venit din Rusia. "Aici, în Europa, se știe exact că summitul pentru pace din Ucraina nu este anulat, doar că nu va avea loc peste o săptămână. Data este incertă, dar cu siguranță va avea loc", a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei.

Încolţit de sancţiunile americane, Vladimir Putin scapă pentru moment de presiunea Uniunii Europene. Cei 27 de lideri adunaţi la Bruxelles nu s-au pus de acord dacă să folosească activele îngheţate ale Moscovei pentru a finanţa un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Decizia a fost amânată pentru luna decembrie. "Ce este important este că există un angajament din partea membrilor Uniunii pentru finanțarea Ucrainei 2025-2026, că doar despre perioada asta vorbim", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În schimb, şefii de state şi guverne s-au pus de acord să investească în Apărare.

Uniunea Europeană a conturat înarmarea - o foaie de parcurs până în 2030 şi patru programe mari. Vorbim în primul rând despre zidul anti dronă, apoi despre Eastern Flank Watch, adica fortificarea frontierelor estice pe uscat, pe apă şi în aer. Vorbim de altfel şi despre scut aerian şi spatial, toate achiziţii comune. Zidul anti drona ar trebui să fie gata până la finalul anului viitor. Dezamăgit de Uniunea Europeană, Volodimir Zelenski a căutat sprijin în alte părţi. A participat la Londra la o şedinţă a Coaliţiei de Voinţă. Înainte de asta, a fost primit de Regele Charles la Palatul Windsor. Coaliţia care susţine Ucraina a discutat achiziţia unor sisteme de apărare antiaeriană după ce noi atacuri au ucis 2 persoane şi rănit alte 19 noaptea trecută. În plus, un bărbat care încerca să scape de recrutare s-a aruncat în aer în regiunea Jitomir şi a ucis alte trei persoane.

