Putin, sfidător în faţa sancţiunilor americane, ameninţă cu un răspuns uluitor. Trump: Să-l vedem peste 6 luni

Preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns sfidător sancţiunilor omologului său american, Donald Trump, care a sancţionat cele mai mari două companii petroliere din Rusia. „ Nicio ţară care se respectă şi niciun popor cu demnitate nu decid vreodată ceva sub presiune ” au fost spusele lui Vladimir Putin. Măsura luată de SUA, care are scopul de a pune presiune pe Kremlin să pună capăt războiului din Ucraina, a dus la o creştere de 5% a preţului global al petrolului, scrie Reuters.

Sancţiunile americane au determinat marile companii petroliere de stat chineze să suspende pe termen scurt achiziţiile de petrol rusesc, au declarat surse pentru Reuters. Potrivit surselor din industrie, rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc livrat pe cale maritimă, se pregătesc să îşi reducă drastic importurile de ţiţei, scrie Reuters.

Sancţiunile vizează giganţii Rosneft şi Lukoil. Aceştia reprezintă împreună mai mult de 5% din producţia globală de petrol.

Deşi impactul financiar asupra Rusiei ar putea fi limitat pe termen scurt, mişcarea este un semnal al intenţiei lui Trump de a pune presiune pe finanţele Rusiei şi de a forţa Kremlinul spre un acord de pace, la 3 ani şi jumătate de la începutul invaziei în Ucraina.

Putin numeşte sancţiunile un "act neprietenos" şi afirmă că Rusia va rezista

Putin a criticat sancţiunile ca fiind un act neprietenos. Liderul rus a afirmat că acestea nu vor afecta semnificativ economia rusă şi a subliniat importanţa Rusiei pentru piaţa globală.

El a avertizat că o scădere accentuată a ofertei va duce la creşterea preţurilor şi va fi incomodă pentru ţări precum Statele Unite.

"Aceasta este, desigur, o încercare de a pune presiune pe Rusia […] Dar nicio ţară care se respectă şi niciun popor cu demnitate nu decid vreodată ceva sub presiune", a declarat Putin.

Donald Trump: Mă bucur că Putin crede asta

Întrebat despre comentariul lui Putin conform căruia noile sancţiuni nu vor avea un impact semnificativ, Trump a declarat că se bucură "că el crede asta. E bine. Să-l vedem peste şase luni".

Putin ameninţă cu cu răspunsuri "serioase" la posibile atacuri cu rachete Tomahawk

De asemenea, Vladimir Putin a avertizat că răspunsul Moscovei la atacuri în adâncimea teritoriului rus cu rachete Tomahawk va fi "foarte serios, dacă nu uluitor".

Într‑o altă încercare de a priva Moscova de venituri, UE a adoptat joi cel de‑al 19‑lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, interzicând importurile de gaze naturale lichefiate ruseşti şi vizând entităţi precum rafinării chineze şi bănci din Asia Centrală.

Gazul natural lichefiat, cel mai mare import al UE din Rusia

Uniunea Europeană a redus dependenţa de Rusia cu aproximativ 90% de la începutul conflictului din 2022. Totuşi, importurile de energie rusă au depăşit totuşi 11 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an. Gazul natural lichefiat reprezintă acum cel mai mare import al UE din Rusia.

Veniturile Rusiei din petrol şi gaze, în scădere cu 21% în ritm anual, reprezintă aproximativ o pătrime din bugetul său şi sunt cea mai importantă sursă de bani pentru Moscova în războiul său din Ucraina.

