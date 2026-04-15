Rusia poate "compensa" deficitul de resurse al Chinei cauzat de războiul cu Iranul

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în China, a declarat că ţara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul. El a mai spus că preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în prima jumătate a anului, au relatat mass-media de stat de la Moscova.

Situaţia din Orientul Mijlociu este un "nod de criză" evident, care nu va fi uşor de dezlegat, iar simpla încercare de a-l ”tăia” este puţin probabil să dea rezultate, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în urma vizitei sale oficiale în China, avertizând că Palestina nu trebuie ignorată, transmite agenţia rusă de ştiri TASS.