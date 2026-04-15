Un distrugător al Marinei americane a interceptat marți două petroliere care încercau să părăsească Iranul, la o zi după intrarea în vigoare a blocadei SUA împotriva Iranului, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului. Blocada impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz agravează îngrijorările energetice ale Indiei, chiar în momentul în care a expirat derogarea americană care permitea achiziţiile de petrol rusesc, reducând şi mai mult sursele de aprovizionare ale ţării. Industria aviatică europeană se confruntă cu riscul unei penurii ”sistemice” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar consecinţa ar putea fi anularea a sute de zboruri, avertizează experţii citaţi de CNBC.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 06:51
15.04.2026, 07:46

Rusia poate "compensa" deficitul de resurse al Chinei cauzat de războiul cu Iranul

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în China, a declarat că ţara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul. El a mai spus că preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în prima jumătate a anului, au relatat mass-media de stat de la Moscova.

Situaţia din Orientul Mijlociu este un "nod de criză" evident, care nu va fi uşor de dezlegat, iar simpla încercare de a-l ”tăia” este puţin probabil să dea rezultate, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în urma vizitei sale oficiale în China, avertizând că Palestina nu trebuie ignorată, transmite agenţia rusă de ştiri TASS.

15.04.2026, 06:56

15.04.2026, 06:55

Europa riscă o penurie "sistemică" de combustibil pentru avioane. Sute de zboruri ar putea fi anulate

Industria aviatică europeană se confruntă cu riscul unei penurii "sistemice" de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar consecinţa ar putea fi anularea a sute de zboruri, avertizează experţii citaţi de CNBC.

Claudio Galimberti, economist-şef la Rystad Energy, a declarat pentru CNBC că situaţia companiilor aeriene depinde în mare măsură de cantitatea de petrol care va mai tranzita strâmtoarea. "Situaţia ar putea deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni, ceea ce ar putea duce la reduceri severe ale zborurilor în Europa începând chiar din lunile mai şi iunie", a spus el.

15.04.2026, 06:55

Blocada americană din Strâmtoarea Ormuz loveşte India exact când expiră derogarea pentru petrolul rusesc

Blocada impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz agravează îngrijorările energetice ale Indiei, chiar în momentul în care a expirat derogarea americană care permitea achiziţiile de petrol rusesc, reducând şi mai mult sursele de aprovizionare ale ţării, relatează CNBC.

Luni, Statele Unite au început să blocheze navele care intră sau ies din porturile iraniene prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrol din lume, într-o încercare de a pune presiune asupra Teheranului după eşecul negocierilor de pace. Experţii spun că măsura reprezintă o lovitură pentru New Delhi, care tocmai importase primul transport de petrol iranian din ultimii şapte ani, încercând să îşi asigure necesarul energetic în contextul războiului cu Iranul.

15.04.2026, 06:53

Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de Marina americană

Un distrugător al marinei americane a interceptat marți două petroliere care încercau să părăsească Iranul, la o zi după intrarea în vigoare a blocadei SUA împotriva Iranului, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului. Navele au plecat din portul Chabahar, situat la Marea Omanului, și au fost contactate prin radio de nava de război americană, fiind instruite să se întoarcă spre porturile iraniene, titrează Reuters.

Potrivit oficialului, nu este clar dacă au fost emise avertismente suplimentare. Incidentul oferă primele detalii concrete despre aplicarea blocadei ordonate de președintele Donald Trump, o măsură fără precedent menită să forțeze Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
