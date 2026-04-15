Iranul a achiziţionat în secret un satelit spion chinez, ceea ce i-a înlesnit Republicii islamice capacitatea de a lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu înainte de armistiţiul intervenit în războiului declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, a relatat miercuri publicaţia Financial Times, citată de Reuters.

- FT: Iran a folosit un satelit spion chinez pentru a ataca bazele SUA din Orientul Mijlociu

Satellitul TEE-01B, construit şi lansat de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziţionat de Forţa aerospaţială a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) la sfârşitul anului 2024, după ce a fost lansat în spaţiu din China, scrie FT, citând documente militare iraniene scurse în presă.

Ce imagini a oferit satelitul

Comandanţi militari iranieni au direcţionat satelitul să monitorizeze principalele baze militare ale SUA în regiunea Golfului şi Orientului Mijlociu, susţine publicaţia, citând liste de coordonate cu dată şi oră, imagini din satelit şi analize orbitale. Imaginile au fost realizate în luna martie, înainte şi după atacurile cu drone şi rachete asupra respectivelor amplasamente, precizează FT. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste informaţii.

Casa Albă, CIA, Pentagonul, ministerele de Externe şi Apărării din China, societăţile Earth Eye Co şi Emposat nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea agenţiei britanice de presă. Ca parte a contractului, IRGC a primit acces la staţii terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control al sateliţilor şi de date cu sediul la Beijing, cu o reţea extinsă în Asia, America Latină şi alte regiuni, conform dezvăluirilor ziarului.

Satelitul a capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 şi 15 martie, scrie FT. Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat în 14 martie că avioane americane de la această bază au fost lovite în urma unor atacuri iraniene.

Satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania şi amplasamente situate în apropierea bazei Flotei a V-a americane din Manama, Bahrain, precum şi aeroportul Erbil din Irak în perioada atacurilor revendicate de IRGC asupra instalaţiilor din acele zone, potrivit dezvăluirilor FT.

