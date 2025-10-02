Prim-ministrul Danemarcei: "Europa trebuie să fie capabilă până în 2030 să se apere singură împotriva Rusiei"

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat asupra necesității ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030. Pentru asta trebuie însă deja să se reînarmeze pentru a putea face față războiului hibrid dus de Rusia, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesității ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face față războiului hibrid dus de Rusia, informează EFE.

"Aș spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de reînarmarea Europei. Trebuie să fim capabili să ne apărăm complet, aș spune, până în 2030", a declarat Mette Frederiksen la sosirea la summitul Comunității Politice Europene (CPE), care reuneşte 47 de lideri din UE și din alte țări europene.

"Cred că 2030 ar trebui să fie punctul de referință, dar aceasta nu înseamnă că putem aștepta până în 2030, ci că trebuie să facem tot posibilul acum", a afirmat Frederiksen, ceea ce înseamnă măsuri de apărare împotriva atacurilor cibernetice, a sabotajelor și a dronelor rusești.

Prim-ministrul danez a subliniat că UE trebuie să accelereze și să își extindă eforturile.

"Nu spun că nu am făcut nimic, pentru că facem multe, iar speranța mea este ca toată lumea să recunoască că trebuie să vedem Ucraina ca prima linie de apărare. (...) Tot ceea ce facem în Ucraina este să ne apărăm pe noi înșine în restul Europei", a subliniat Mette Frederiksen.

Premierul danez a subliniat că, în prezent, singurii experți din lume în capacități antidrone sunt ucrainenii, pentru că luptă împotriva dronelor rusești aproape în fiecare zi.

Unii experți militari și politici, inclusiv ministrul german al apărării, Boris Pistorius, consideră că Rusia ar putea avea capacitatea de a ataca teritoriul NATO începând cu 2029.

În termen de două săptămâni, Comisia Europeană intenționează să prezinte, în colaborare cu NATO, o foaie de parcurs comună pentru a stimula dezvoltarea apărării europene până în 2030.

