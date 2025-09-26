Primul stat din UE care îl declară pe Netanyahu persona non grata: Încalcă drepturile omului

Slovenia, stat membru al UE și NATO, l-a declarat persona non grata pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și i-a interzis accesul pe teritoriul său, fiind primul stat UE care a luat o astfel de decizie.

Primul stat din UE care îl declară persona non grata pe Netanyahu: Încalcă drepturile omului

Decizia a fost luată de guvernul de la Ljubljana, a relatat joi agenția de presă de stat slovenă STA, citând-o pe secretarul de stat din Ministerul de Externe, Neva Grašič, relatează DPA.

Slovenia a fost prima țară din UE care i-a declarat persona non grata, în luna iulie a acestui an, pe doi membri de extremă dreapta ai guvernului israelian - ministrul de Interne, Itamar Ben-Gvir, și ministrul de Finanțe, Bezalel Smotrich.

"Opinia publică știe că el (Netanyahu) are pe rol proceduri pentru crime de război și crime împotriva umanității", a declarat Grašič. Ea a adăugat că, în iulie anul trecut, Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a stabilit că "mai multe politici și practici israeliene încalcă atât dreptul umanitar internațional, cât și drepturile omului".

Ea a scris pe X că, prin decizia de a-i interzice lui Netanyahu intrarea în țară, "guvernul transmite un mesaj clar Statului Israel că Slovenia așteaptă respectarea consecventă a deciziilor instanțelor internaționale și a dreptului umanitar internațional".

Ea a precizat că măsura nu este îndreptată împotriva cetățenilor israelieni.

"Decizia recentă nu vizează poporul Israelului, ci transmite un mesaj clar Statului Israel că #Slovenia așteaptă aplicarea consecventă a hotărârilor emise de tribunalele internaționale și respectarea #DIU", adică a dreptului internațional umanitar.

Slovenia a fost unul dintre cei mai consecvenți critici ai politicii lui Netanyahu în Gaza de la izbucnirea celui mai recent conflict și rămâne angajată în susținerea cauzei palestiniene.

