Prinţul William a lăsat deoparte rigorile regale şi a vorbit plin de emoţie despre viaţa de acasă. Moştenitorul Coroanei Britanice a povestit despre cel mai greu an din viaţa sa, diagnosticul de cancer al soţiei şi tatălui său, dar şi despre viitor. Prinţul are planuri mari, vrea să schimbe faţa monarhiei britanice.

Prinţul William a venit pe o trotinetă electrică şi cu zâmbetul pe buze la întâlnirea cu actorul Eugene Levy la Castelul Windsor. În scurt timp, au apărut şi lacrimile. Prinţul a vorbit emoţionat despre cel mai greu an din viaţa sa, când atât soţia sa, Kate, cât şi tatăl său, regele Charles, au început tratamentele pentru cancer. Pentru William, protejarea celor 3 copii - George, Charlotte şi Louis - a devenit prioritatea numărul 1.

"Fiecare are propriile mecanisme de adaptare la astfel de lucruri. Copiii învaţă şi se adaptează în permanenţă. Încercăm să le oferim siguranţa de care au nevoie. Suntem o familie foarte deschisă, aşa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează şi ne frământă, dar niciodată nu ştii pe deplin ce efecte secundare pot avea", a declarat Prinţul William pentru The Reluctant Traveler.

Prinţul William, confesiuni emoționante despre viaţa de familie

"Grijile şi stresul pentru familia mea mă copleşesc destul de mult. Dar în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor, nu mă simt prea copleşit de ele", a adăugat Prinţul de Wales.

Prinţul William a evocat o şi pe bunica lui, Regina Elisabeta a 2-a, la trei ani de la moarte.

"Da, chiar îmi este foarte dor de ei. Şi de ea, şi de bunicul. Oamenii se schimbă, te gândeşti des la ei atunci când nu mai sunt prin preajmă, mai ales aici", a adăugat acesta.

Prinţul William are 43 de ani şi este următorul rege al Regatului Unit. Are în plan să aducă schimbări în monarhia britanică şi vrea ca instituţia să aibă un impact pozitiv asupra ţării.

Viitorul monarhiei: "Schimbarea este pe agenda mea"

"Cred că pot spune cu siguranţă că schimbarea este în agenda mea. O schimbare în bine. Accept asta şi mă bucur de schimbare, nu mă tem de ea. Asta e partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu o schimbare radicală, ci o schimbare care cred că trebuie să se întâmple", a explicat Prinţul William.

William a încercat să destindă atmosfera. A mers împreună cu actorul Eugene Levy şi cu căţelul lui, Orla, la un bar din apropierea palatului Windsor, unde a băut un pahar de cidru de mere.

În acest timp, soţia lui, Kate Middleton, a vizitat o bază a forţelor aeriene britanice din Lincolnshire. Prinţesa de Wales a intrat într-un simulator de zbor şi a pilotat virtual o aeronavă Typhoon.

