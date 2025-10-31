Propagandă sau declarație de război? De ce apare Putin brusc în uniformă militară

De ce apare Vladimir Putin brusc în uniformă militară, întreabă jurnaliștii germani de la Der Tagesspiegel. Duminica trecută, liderul rus a apărut public în haine militare pentru a treia oară de la începutul războiului din Ucraina.

Când liderul unui stat apare în uniformă militară, nu este vorba doar despre un stil vestimentar, ci despre un mesaj trimis intenționat, explică Der Tagesspiegel. În regimurile autoritare, imaginea vizuală spune adesea mai mult decât orice declarație. Apariția lui Vladimir Putin în uniformă militară la întâlnirea cu Statul Major General de pe 26 octombrie 2025 nu este o decizie spontană, ci un gest simbolic, bine calculat. Ea transmite că Putin vrea să fie perceput nu ca un simplu birocrat, ci ca un comandant suprem aflat într-un moment de cotitură strategică, arată analiza jurnaliștilor germani.

A treia apariție a lui Vladimir Putin în uniformă militară de la începutul războiului a coincis cu anunțul că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik. Jurnaliştii germani și analiştii americani de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au interpretat acest gest ca o demonstrație de forță atent regizată, cu un mesaj în primul rând simbolic. Filmarea difuzată de Kremlin cu ședința Statului Major dă încă din primele secunde impresia unei demonstrații de putere foarte bine orchestrate. Sala este amenajată cu grijă, iar Putin și șeful Statului Major General,Valeri Gherasimov, își prezintă rapoartele aproape robotic.

Întâlnirea a avut loc într-un centru de comandă dintr-un loc nedezvăluit. În încăpere, pe perete erau atârnate trei tablouri, care îi înfățișau, de la stânga la dreapta, pe Putin, stema Rusiei și pe ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov. Putin intră în cameră ținând în mână un pix şi o foaie scrisă de mână. Este întâmpinat în picioare de Gherasimov și de restul generalilor. Gherasimov i se adresează în repetate rânduri cu titlul de "Tovarășe, Comandant Suprem!".

Ulterior, liderul de la Kremlin se așază la un birou care este aproape de două ori mai înalt decât scaunele celor din Statul Major General. Obișnuit cu costumul, Putin pare să ducă instinctiv mâna stângă spre reverul sacoului sau spre un buzunar interior care nu există. Putin și Gherasimov își citesc discursurile de pe foile aflate în fața lor, pe birou. În timp ce Gherasimov citește un raport de pe front, camera focalizează timp de aproximativ șapte secunde pe insigna de pe brațul său stâng, care include stema de stat a Rusiei, vulturul bicefal, și inscripția "РОССИЯ" (Rusia).

Această scenetă are rolul de a consolida imaginea de "lider rațional care controlează situația", însă tocmai această construcție minuțioasă trădează o anxietate ascunsă: atunci când imaginea este prea atent orchestrată, poate fi şi un semn de nesiguranță.

Jurnaliștii germani oferă trei scenarii pentru a explica de ce Putin, în vârstă de 73 de ani, a ales să poarte uniforma militară: 1. dorește să se prezinte ca un lider superior din punct de vedere militar; 2. vrea să le demonstreze soldaților și populației că este "unul de-al lor"; 3. încearcă să se afișeze ca un conducător dedicat şi un factor de decizie în calitate de comandant suprem, nu doar ca un birocrat care guvernează dintr-un birou.

Pentru publicul intern, este un semnal de stabilitate și o continuare a mitului "conducătorului de pe front". Pentru publicul extern, este o reamintire că Rusia vorbește limbajul forței și că, în această țară, politica nu este separată de armată. Totuși, această strategie are un efect secundar: cu cât este folosită mai mult, cu atât va fi mai greu să se revină la limbajul civil al guvernării. Mitul "comandantului etern" trebuie întreținut constant, ceea ce reprezintă în sine un risc.

Sceneta cu Putin în uniformă militară nu este doar o demonstrație de pregătire militară, ci transmite şi un mesaj care vorbește despre trecerea la o stare de mobilizare permanentă. Rusia, în această ipostază, nu doar participă la conflict, ci trăiește războiul ca pe o nouă formă de existență politică. Pentru observatorii externi, este un semnal de forță, iar pentru cei interni un mijloc de a păstra controlul. De aceea, scena a fost regizată cu atâta precizie. Ea trădează nu atât o demonstrație de putere, cât teamă de a o pierde, conchide sursa citată.

