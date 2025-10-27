Ce se știe despre racheta cu motor nuclear a lui Putin, poreclită "Cernobîlul zburător". Trump: Care e rostul?

Vladimir Putin și generalul Valeri Gherasimov, șeful Armatei Ruse, au declarat duminică, 26 octombrie 2025, că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune nelimitată. Indicii că rușii pregătesc un test apăruseră încă din vară, iar mulți experți se așteptau ca el să aibă loc la final de august. Testul ar fi avut loc însă pe 21 octombrie, atunci când Putin a coordonat un amplu exercițiu al forțelor nucleare. Testarea rachetei Burevestnik nu a fost menționată la vremea respectivă. Singura înregistrare video care prezintă racheta Burevestnik a fost prezentată în timpul unui discurs susținut de Putin în Parlamentul Rusiei, în 2018.

Vladimir Putin vorbește în timpul unei vizite la unul dintre posturile de comandă ale armatei ruse, 26 octombrie 2025 - Profimedia

Testul rachetei cu motor nuclear Burevestnik i-a fost raportat duminică președintelui Vladimir Putin de către șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov. Acesta a afirmat că racheta a zburat 15 ore și a parcurs 14.000 km, adăugând că aceasta "nu este limita sa". Gherasimov a declarat că performanțele tehnice ale rachetei îi permit să lovească, cu precizie garantată, ținte puternic protejate, aflate oriunde în lume.

Pe 10 octombrie 2025, Putin a anunțat că Rusia dezvoltă o armă nouă "revoluționară", fără a oferi detalii, însă mulți analişti au presupus că se referea la racheta Burevestnik. Anunţul liderului rus venea atunci în contextul dezbaterilor privind posibila livrare către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk, cu rază de peste 1.500 km.

Burevestnik este una dintre deja celebrele rachete strategice prezentate de Putin într-un discurs susţinut în parlamentul Rusiei pe 1 martie 2018. În acel discurs, Putin a prezentat un videoclip cu lansarea rachetei de pe o platformă terestră și cu traiectoria sa de zbor. Nu s-a confirmat însă niciodată public dacă zborul s-a făcut cu un sistem de propulsie nucleară activ.

Pe lângă Burevestnik, Putin a mai prezentat atunci: racheta Kinjal, racheta ICBM Sarmat, racheta hipersonică Avangard și torpila nucleară Poseidon. Dintre acestea, doar racheta Kinjal a fost introdusă oficial în armament și utilizată în războiul din Ucraina.

O armă cu rază extrem de lungă

În 2018, Putin descria Burevestnik ca fiind o rachetă de croazieră cu un mini reactor nuclear, comparabilă cu rachetele Kh-101 sau Tomahawk. Folosirea propulsiei nucleare i-ar oferi o autonomie uriașă, dar și riscul de a emite particule radioactive.

În august 2025, o activitate crescută pe aerodromul militar Rogacevo (din arhipelagul Novaia Zemlia) sugera pregătiri pentru un test. Acolo au fost observate mai multe avioane și elicoptere, inclusiv modele speciale A-50U și Il-976. Agenția Reuters a raportat pe 13 august o "activitate neobișnuită" la poligonul Pankovo, specifică unui test militar major.

Confirmarea performanțelor

Gherasimov a declarat că în timpul testului, racheta a efectuat manevre verticale și orizontale, ocolind cu succes apărarea antiaeriană. Aceste caracteristici confirmă afirmațiile lui Putin din 2018, care spunea că racheta zboară la joasă altitudine, cu viteză subsonică și poate evita radarele. Distanța de 14.000 km îi permite să lovească orice țintă de pe glob.

Testul nu a fost confirmat independent

Până pe 26 octombrie 2025, nu au fost semnalate confirmări independente privind acest test. Potrivit Flightradar24, în perioada testului, avionul american de monitorizare radiologică Boeing WC-135R Constant Phoenix nu a părăsit teritoriul SUA. Acest avion este folosit pentru a detecta particule radioactive în atmosferă, iar ridicarea sa de la sol ar fi un indiciu că SUA suspectează activitate nucleară într-o anumită regiune. În trecut, când erau așteptate teste "Burevestnik", acest avion patrula deasupra Mării Baltice.

Reacția lui Trump: Ce rost are?

Întrebat despre testul rachetei Burevestnik, preşedintele Donald Trump a răspuns luni că "mai bine Putin ar termina războiul, decât să testeze rachete". El a adăugat că Rusia știe că americanii au trimis "cel mai bun submarin nuclear din lume chiar lângă coastele lor". Trump a implicat astfel că Statele Unite nu au nevoie de o rachetă care să zboare 12.000 de kilometri. "Noi nu ne jucăm cu ei și nici ei cu noi. Avem rachete, dar mai ales avem acel submarin. Ce rost are o rachetă care zboară 12.000 de kilometri? Ar trebui să oprească un război care trebuia să dureze o săptămână și care a ajuns la patru ani", a spus el.