Ce se știe despre racheta cu motor nuclear a lui Putin, poreclită "Cernobîlul zburător". Trump: Care e rostul?
Vladimir Putin și generalul Valeri Gherasimov, șeful Armatei Ruse, au declarat duminică, 26 octombrie 2025, că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune nelimitată. Indicii că rușii pregătesc un test apăruseră încă din vară, iar mulți experți se așteptau ca el să aibă loc la final de august. Testul ar fi avut loc însă pe 21 octombrie, atunci când Putin a coordonat un amplu exercițiu al forțelor nucleare. Testarea rachetei Burevestnik nu a fost menționată la vremea respectivă. Singura înregistrare video care prezintă racheta Burevestnik a fost prezentată în timpul unui discurs susținut de Putin în Parlamentul Rusiei, în 2018.
Testul rachetei cu motor nuclear Burevestnik i-a fost raportat duminică președintelui Vladimir Putin de către șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov. Acesta a afirmat că racheta a zburat 15 ore și a parcurs 14.000 km, adăugând că aceasta "nu este limita sa". Gherasimov a declarat că performanțele tehnice ale rachetei îi permit să lovească, cu precizie garantată, ținte puternic protejate, aflate oriunde în lume.
Pe 10 octombrie 2025, Putin a anunțat că Rusia dezvoltă o armă nouă "revoluționară", fără a oferi detalii, însă mulți analişti au presupus că se referea la racheta Burevestnik. Anunţul liderului rus venea atunci în contextul dezbaterilor privind posibila livrare către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk, cu rază de peste 1.500 km.
Burevestnik este una dintre deja celebrele rachete strategice prezentate de Putin într-un discurs susţinut în parlamentul Rusiei pe 1 martie 2018. În acel discurs, Putin a prezentat un videoclip cu lansarea rachetei de pe o platformă terestră și cu traiectoria sa de zbor. Nu s-a confirmat însă niciodată public dacă zborul s-a făcut cu un sistem de propulsie nucleară activ.
Pe lângă Burevestnik, Putin a mai prezentat atunci: racheta Kinjal, racheta ICBM Sarmat, racheta hipersonică Avangard și torpila nucleară Poseidon. Dintre acestea, doar racheta Kinjal a fost introdusă oficial în armament și utilizată în războiul din Ucraina.
O armă cu rază extrem de lungă
În 2018, Putin descria Burevestnik ca fiind o rachetă de croazieră cu un mini reactor nuclear, comparabilă cu rachetele Kh-101 sau Tomahawk. Folosirea propulsiei nucleare i-ar oferi o autonomie uriașă, dar și riscul de a emite particule radioactive.
În august 2025, o activitate crescută pe aerodromul militar Rogacevo (din arhipelagul Novaia Zemlia) sugera pregătiri pentru un test. Acolo au fost observate mai multe avioane și elicoptere, inclusiv modele speciale A-50U și Il-976. Agenția Reuters a raportat pe 13 august o "activitate neobișnuită" la poligonul Pankovo, specifică unui test militar major.
Confirmarea performanțelor
Gherasimov a declarat că în timpul testului, racheta a efectuat manevre verticale și orizontale, ocolind cu succes apărarea antiaeriană. Aceste caracteristici confirmă afirmațiile lui Putin din 2018, care spunea că racheta zboară la joasă altitudine, cu viteză subsonică și poate evita radarele. Distanța de 14.000 km îi permite să lovească orice țintă de pe glob.
Testul nu a fost confirmat independent
Până pe 26 octombrie 2025, nu au fost semnalate confirmări independente privind acest test. Potrivit Flightradar24, în perioada testului, avionul american de monitorizare radiologică Boeing WC-135R Constant Phoenix nu a părăsit teritoriul SUA. Acest avion este folosit pentru a detecta particule radioactive în atmosferă, iar ridicarea sa de la sol ar fi un indiciu că SUA suspectează activitate nucleară într-o anumită regiune. În trecut, când erau așteptate teste "Burevestnik", acest avion patrula deasupra Mării Baltice.
Reacția lui Trump: Ce rost are?
Întrebat despre testul rachetei Burevestnik, preşedintele Donald Trump a răspuns luni că "mai bine Putin ar termina războiul, decât să testeze rachete". El a adăugat că Rusia știe că americanii au trimis "cel mai bun submarin nuclear din lume chiar lângă coastele lor". Trump a implicat astfel că Statele Unite nu au nevoie de o rachetă care să zboare 12.000 de kilometri. "Noi nu ne jucăm cu ei și nici ei cu noi. Avem rachete, dar mai ales avem acel submarin. Ce rost are o rachetă care zboară 12.000 de kilometri? Ar trebui să oprească un război care trebuia să dureze o săptămână și care a ajuns la patru ani", a spus el.
Ce este racheta Burevestnik
Potrivit Reuters, 9M730 Burevestnik (numele se traduce prin "aducător de furtună" sau "prevestitor de furtună") este o rachetă de croazieră lansată de la sol, cu un zbor la altitudine joasă, capabilă să transporte un focos nuclear și propulsată nuclear. Numele de cod atribuit de NATO este SSC-X-9 Skyfall.
Putin a dezvăluit pentru prima dată proiectul în martie 2018, susținând că are o rază de acțiune nelimitată și poate ocoli sistemele americane de apărare antirachetă. Totuși, unii experți occidentali au pus la îndoială valoarea strategică a armei, invocând riscurile de emisii radioactive în timpul zborului.
Duminică, Putin a declarat că arma este "unică" şi că "nimeni altcineva în lume nu mai posedă" ceva similar. Propulsia nucleară este concepută pentru a-i permite să zboare mult mai departe și mai mult timp decât rachetele convenționale cu motoare cu reacție, limitate de cantitatea de combustibil. Astfel, racheta poate sta în aer zile întregi, așteptând momentul oportun pentru a lovi. Potrivit organizației americane Nuclear Threat Initiative, în terorie, Burevestnik poate transporta un focos nuclear, zbura la altitudine joasă, evita sistemele radar și livra focoasele către ţinte greu de anticipat.
Unii experți occidentali avertizează că viteza sa subsonică o face detectabilă, iar vulnerabilitatea crește odată cu durata zborului. Expertul militar rus Alexei Leonkov a contrazis aceste critici în 2019 spunând că Burevestnik va avea rolul de a elimina infrastructura inamicului (comandamente, baze militare, uzine, centrale), după un atac anterior cu rachete balistice intercontinentale.
Institutul Internațional pentru Studii Strategice cita în 2021 o publicație militară rusă care estima raza de acțiune a Burevestnik până la 20.000 km, suficient pentru a putea fi lansată de oriunde din Rusia și a lovi ținte din SUA. Aceeași sursă spunea că altitudinea de zbor a rachetei ar fi de doar 50-100 metri, mult mai mică decât a unei rachete de croazieră convenționale, ceea ce ar face-o mai greu de detectat de radare.
Un raport din 2020 al armatei americane preciza că, dacă Rusia reușește să o pună în funcțiune, Burevestnik ar reprezenta o armă unică, cu capacitate intercontinentală. Potrivit experților, lansarea rachetei se face cu un mic motor pe combustibil solid care alimentează un mic reactor nuclear. Aer posibil radioactiv este evacuat pentru a produce tracțiune.
Racheta ar fi avut mai multe teste eșuate, potrivit experților occidentali. În 2019, cel puțin cinci specialiști ruși în energie nucleară au murit într-o explozie în Marea Albă, suspectată că avea legătură cu testarea rachetei Burevestnik. Putin a oferit atunci decorații de stat văduvelor și a lăudat arma ca fiind "fără egal", fără a o numi explicit. În octombrie 2023, Putin a anunțat un test reușit. În 2024, doi cercetători americani au identificat presupusa bază de desfășurare a rachetei şi au numit-o un "Cernobîl zburător". Ar fi lângă o unitate de stocare a focoaselor nucleare numită Vologda-20 sau Chebsara, la 475 km nord de Moscova.
