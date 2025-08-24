Manifestaţie impresionantă în portul din Istanbul, în sprijinul civililor din Gaza. Mai multe bărci au întins pe apă un banner uriaş cu un mesaj ferm: deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare către Fâșie. Pe mal, protestatarii s-au adunat în număr mare şi au fluturat steaguri palestiniene.

Un protest s-a desfășurat sâmbătă în portul din Istanbul. Mai multe bărci au întins pe apă un banner cu un mesaj pro-palestinian.

Un banner de mari dimensiuni a fost desfășurat sâmbătă cu ajutorul unor bărci în portul din Istanbul. Acesta a transmis un mesaj prin care s-a solicitat deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din Gaza, potrivit Sky News.

Pe mal s-au adunat mai mulți protestatari care au fluturat steaguri palestiniene. De altfel, prima Doamnă a Turciei a rugat-o pe Melania Trump să arate aceeași compasiune pentru cei peste 18.000 de copii palestinieni morţi din enclavă, așa cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni, victime ale invaziei ruse.

Articolul continuă după reclamă

Accesul în Gaza prin intermediul punctului de trecere Rafah a fost închis. La punctul care se află sub control militar israelian, s-au format cu cozi lungi de camioane pline cu ajutoare. Acestea așteaptă să intre în Gaza pentru a distribui alimente și alte provizii palestinienilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰