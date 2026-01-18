Proteste de amploare în Groenlanda. Mii de oameni au ieşit pe străzi şi i-au cerut lui Donald Trump să renunţe la ideea anexării insulei. Liderul de la Casa Albă a trecut, însă, la represalii. Impune taxe vamale ţărilor europene care se împotrivesc planului său.

Localnicii din Nuuk, capitala Groenlandei, au plecat în marş spre consulatul american şi au format un zid simbolic în fața dorinței lui Donald Trump de ocupa insula.

"Este doar arogant și un bătăuș! Nu îi pasă de nimic! Modul în care vorbește este foarte specific, lipsit de respect și plin de ură", declară un protestatar.

"El pune atâta presiune asupra noastră, ca popor, și cred că este ireal și absurd să facem parte din circul pe care îl face", declară un alt protestatar.

Președintele american insistă că Statele Unite trebuie să anexeze Groenlanda din motive de securitate naţională şi nu a exclus folosirea forţei militare. În plus, insula care aparţine acum Danemarcei are resurse naturale evaluate la 300 de miliarde de dolari.

"Ca să controlezi un teritoriu, trebuie să fii capabil să aperi acel teritoriu, să îmbunătăţeşti acel teritoriu, să populezi acel teritoriu. Danemarca a eşuat la fiecare capitol", a declarat Stephen Miller, adjunct al Şefului de Cabinet al lui Donald Trump.

Preşedintele Statelor Unite a anunţat că va taxa cu 10% în plus mărfurile exportate în Statele Unite de opt ţări europene care nu susţin planul lui de anexare.

Ambasadorii Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi de urgenţă pentru a discuta răspunsul blocului comunitar în faţa acestor ameninţări.

