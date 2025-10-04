Antena Meniu Search
Proteste violente în Georgia. Manifestanții pro-europeni au încercat să intre cu forţa în palatul prezidențial

Tensiuni majore în Georgia. Mii de protestatari pro-europeni au ieșit pe străzile din Tbilisi și au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial, acuzând guvernul de fraudă electorală și blocarea aderării la Uniunea Europeană. Forțele de ordine au intervenit în forță cu tunuri de apă și gaze iritante pentru a dispersa mulțimea, potrivit BBC, citat de Mediafax.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 21:43
Proteste violente în Georgia, Tbilisi Proteste violente în Georgia. Manifestanții pro-europeni au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial - Profimedia

Tensiunile politice din Georgia au escaladat sâmbătă, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi, scrie BBC.

Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și spray-uri cu piper pentru a dispersa zecile de mii de manifestanți care fluturau steaguri georgiene și ale Uniunii Europene.

Protestele coincid cu alegerile locale, pe care opoziția le-a boicotat în mare parte, acuzând guvernul de fraudă și represiune politică.



Apel către forțele de ordine

Opoziția pro-UE susține că alegerile parlamentare din 2024 au fost furate de partidul de guvernământ, Georgian Dream, care între timp a blocat discuțiile de aderare la Uniunea Europeană.

Unul dintre organizatori, tenorul și activistul Paata Burchuladze, a cerut angajaților Ministerului de Interne să se alăture poporului și să aresteze șase lideri ai Georgian Dream.

După acest apel, mulțimea a mărșăluit către palatul prezidențial și a încercat să pătrundă în curte, provocând intervenția violentă a forțelor de ordine.

Represiune împotriva opoziției și a presei independente

Protestul vine după luni de represiune împotriva opoziției pro-occidentale, a presei independente și a organizațiilor civice.

Majoritatea liderilor opoziției se află deja în închisoare, pe fondul acuzațiilor de corupție și abuzuri aduse guvernului.

