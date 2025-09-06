Video Proteste violente în Serbia. Campusul unei facultăţi a devenit câmp de luptă: "Ne-am săturat! Asta nu e viaţă"
Protestele din Serbia devin tot mai violente. În timp ce manifestanţii cer alegeri anticipate, preşedintele Alexandr Vucic denunţă un complot străin care vrea să-l dea jos de la putere. Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de protestatari. 11 ofiţeri au fost răniţi.
Campusul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad s-a transformat aseară într-un adevărat câmp de luptă. Manifestanţii antiguvernamentali au aruncat în forţele de ordine cu ce au avut la îndemână.
Poliţiştii, depăşiţi numeric, au fost nevoiţi să folosească gaz lacrimogen pentru a calma mulţimea. 11 au fost răniţi în urma ciocnirilor violente.
Protestatarii cer, în tot acest timp, un singur lucru - să fie organizate alegeri anticipate în speranţa că îl vor îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere.
"Aceasta este singura cerere în acest moment. Niciuna dintre cererile anterioare nu a fost îndeplinită", spune un protestatar. "Suntem aici din cauza instituţiilor şi a acestei situaţii anormale în care trăim. Ne-am săturat, vrem ca asta să înceteze şi să ne întoarcem la viaţa normală. Este insuportabil. Este o catastrofă. Asta nu este viaţă", zice un altul.
Furia mulţimii este de neoprit încă din toamna trecută. 16 oameni au murit în noiembrie, zdrobiţi de acoperişul unei gări, care s-a prăbuşit la puţin timp după ce fusese renovat. Preşedintele spune însă că protestele fac parte dintr-un complot străin pentru răsturnarea guvernului său.
