Franţa îşi revine cu greu după o noapte de haos şi violenţe. Peste 700 de oameni au fost reţinuţi şi zeci au fost răniţi după cele mai mari proteste din ultimul an. Două sute de mii de oameni au invadat străzile principalelor oraşe pentru a cere demisia lui Emmanuel Macron, într-o manifestaţie împotriva măsurilor de austeritate.

Oameni cu măşti şi înarmaţi cu umbrele şi bastoane s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Scene violente au fost filmate la Nantes, Toulouse sau Lyon. La Strasbourg, deși au fost somați să părăsească Piaţa Kleber la ora 19:00, protestatarii nu s-au conformat, iar poliția a intervenit. Echipa Observator a fost martor al ostilităţilor.

"După mai multe ore de proteste paşnice aici la Strasbourg au început confruntările între protestatari şi forţele de ordine. Se aruncă cu fumigene, au fost şi persoane care au fost încătuşate în aceste momente. Vorbesc cu dificultate pentru că repet s-au folosit gaze lacrimogene, s-au aruncat şi sticle din partea protestatarilor. Unii dintre ei au fost puşi la pământ şi ridicaţi de poliţişti", a relatat reporterul Observator Bianca Iacob.

La Paris, străzile au fost luminate noaptea trecută de flăcări imense aprinse de protestatari. Oamenii au incendiat baricadele şi au pus pe foc mobilier stradal şi coşuri de gunoi. Autostrada care face legătura între Saint Etienne şi Lyon a fost blocată mai multe ore tot din cauza unui incendiu provocat de manifestanţi. Oamenii sunt nemulţumiţi de guvernarea Macron şi de situaţia economică în care se află ţara.

"Este din ce în ce mai dificil să ne gândim la viitor, la cum vom putea trăi", susţine un protestatar.

La Paris, studenţii au blocat din nou mai multe instituţii de învăţământ. Trei persoane au fost arestate la Isere pentru obstrucționarea traficului. Un apel la mobilizare generală pentru un nou protest de amploare a fost lansat pentru data de 18 septembrie. Până atunci, Sebastian Lecornu, noul premierul desemnat de Emmanuel Macron, după ce guvernul Bayrou a picat la vot în Parlament pentru că a încercat să impună un buget de austeritate, are dificila misiune de a forma un nou Cabinet.

