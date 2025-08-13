Antena Meniu Search
Putin a vorbit la telefon cu "prietenul său" Kim Jong-Un şi l-a informat despre întâlnirea cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au susţinut o convorbire telefonică în cadrul căreia s-au angajat să "consolideze cooperarea" între ţările lor, a comunicat miercuri agenţia de presă nord-coreeană ACTC, citată de AFP, scriu Agerpres şi News.ro.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 13:00
Cei doi lideri şi-au confirmat dorinţa de a consolida cooperarea în viitor

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Vladimir Putin l-ar fi informat pe liderul nord-coreean şi despre discuţiile pe care le va purta cu preşedintele american Donald Trump pe 15 august, în Alaska.

Salutând parteneriatul lor strategic "în toate domeniile" semnat în 2024, în special un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri "şi-au confirmat dorinţa de a consolida cooperarea în viitor", potrivit ACTC.

Discuţiile între cei doi au loc cu câteva zile înainte de summitul de la Alaska

Această convorbire, care a avut loc marţi, survine cu doar câteva zile înainte de un summit programat pentru 15 august între preşedintele Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta o soluţie la războiul din Ucraina.

Relaţiile dintre Moscova şi Phenian s-au dezvoltat semnificativ de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Coreea de Nord a participat activ la conflict, furnizând aliatului său mii de soldaţi, pe lângă arme şi muniţii.

donald trump vladimir putin kim jong un
Observator » Ştiri externe » Putin a vorbit la telefon cu "prietenul său" Kim Jong-Un şi l-a informat despre întâlnirea cu Trump