Zelenski, la Berlin pentru discuții cu Trump. Nicușor Dan intră doar în reuniunea Coaliției Voinței

Cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor prezida, miercuri, o reuniune prin videoconferinţă a coaliţiei "celor dispuşi", la care este aşteptat să participe şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Berlin pentru discuţii cu Merz înainte de a se alătura, împreună, unei sesiuni online cu preşedintele american Donald Trump.

Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului planificat pentru vineri, în Alaska, între Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Ucraina speră că întâlnirea va servi - cel puţin parţial - ca o contrapondere europeană la summitul din Alaska, în contextul în care Zelenski şi susţinătorii săi încearcă să sublinieze pericolele trădării intereselor Kievului în schimbul unui armistiţiu.

Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliţiei Celor Dispuşi

Articolul continuă după reclamă

Președintele României, Nicușor Dan, va lua parte miercuri, de la ora 17:30, la reuniunea online a "coaliției voinței" dedicată sprijinirii Ucrainei în eventualitatea unui armistițiu, dar nu va participa la discuțiile anterioare dintre liderii UE, Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, programate la ora 15:00, și nici la videoconferința cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, prevăzută pentru ora 16:00, au declarat surse politice pentru Observator. Polonia va fi prezentă la toate cele trei întâlniri.

Reuniunea "coaliției voinței" va fi prezidată de cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer. Liderii vor discuta despre modalități de creștere a presiunii asupra Rusiei, pregătirea unor posibile negocieri de pace și aspecte legate de revendicări teritoriale și garanții de securitate pentru Ucraina.

Evenimentele de miercuri vin în contextul îngrijorărilor exprimate de mai mulți oficiali europeni cu privire la riscul unui acord nefavorabil Ucrainei în urma discuțiilor Trump-Putin din Alaska. Zelenski a avertizat că Ucraina nu poate accepta un acord care să prevadă retragerea trupelor din Donbas, subliniind că problemele teritoriale pot fi discutate doar după instituirea unui armistițiu și obținerea unor garanții de securitate.

Coaliția Celor Dispuşi a mai avut reuniuni în martie, aprilie și iulie 2025, sub coordonare franco-britanică, vizând consolidarea sprijinului pentru Ucraina și coordonarea măsurilor de securitate în regiune.

Programul reuniunilor

Conferinţa video între Trump, preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski şi liderii Germaniei, Finlandei, Franţei, Marii Britanii, Italiei, Poloniei şi Uniunii Europene este preconizată să aibă loc la ora 15:00, ora României, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa, de asemenea, la videoconferinţa găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marţi reporterilor că summitul va fi pentru Trump „o ocazie să asculte” şi să afle ce este necesar pentru a se ajunge la un acord. După convorbire, Trump şi vicepreşedintele JD Vance urmează să discute cu liderii europeni într-o reuniune online separată, de la ora 13:00 GMT (16:00, ora României), a declarat purtătorul de cuvânt german.

Aceasta va fi urmată, la ora 14:30 GMT (17:30, ora României), de o reuniune online a „coaliţiei de voinţă” (Coalition of the Willing), un grup de ţări care lucrează la planuri de sprijinire a Ucrainei în cazul unui armistiţiu. Preşedintele Nicuşor Dan va participa la această discuţie.

Liderii europeni, care se feresc să provoace furia lui Trump, au subliniat în repetate rânduri că salută eforturile sale de pace, subliniind totodată că nu ar trebui să existe niciun acord privitor la Ucraina fără participarea acesteia.

Îngrijorările europenilor

Şase oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru Reuters că văd riscul încheierii unui acord nefavorabil pentru Europa şi securitatea Ucrainei. Ei au afirmat că unitatea europeană va fi vitală în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru.

O sursă familiarizată cu procesul decizional intern a SUA a declarat că nu se poate exclude posibilitatea ca Trump să încerce să încheie un acord direct cu Putin, fără a implica Ucraina sau Europa. Sursa a exprimat însă îndoieli în acest sens, afirmând că acest lucru ar putea cauza probleme cu Kievul şi UE.

Un sondaj Gallup publicat săptămâna trecută a arătat că 69% dintre ucraineni sunt în favoarea unei încheieri negociate a războiului cât mai curând posibil. Dar sondajele arată, de asemenea, că ucrainenii nu doresc pace cu orice preţ, dacă asta înseamnă concesii zdrobitoare.

Înaintea discuţiilor de miercuri, Zelenski a declarat că Kievul nu poate accepta un acord care să-l oblige să-şi retragă trupele din regiunea Donbas din estul ţării, o mare parte din aceasta fiind deja ocupată de Rusia. El a declarat marţi reporterilor că acest lucru ar priva Ucraina de o vastă reţea defensivă în regiune, facilitând astfel o nouă ofensivă a Rusiei în interiorul Ucrainei în viitor.

Liderul ucrainean a adăugat că problemele teritoriale pot fi discutate numai după ce va fi instituit un armistiţiu şi Ucraina va primi garanţii de securitate. Trupele ruse şi-au intensificat recent presiunea pe câmpul de luptă, întărindu-şi controlul asupra oraşelor Pokrovsk şi Kostîantînivka din estul Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰