Oficialii americani au încercat să găsească rapid un loc pentru summitul de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar s-au lovit de o problemă: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opțiunile disponibile și potrivite pentru a găzdui cei doi lideri erau foarte limitate, transmite CNN .

Întâlnirea Trump-Putin. Cum au ajuns cei doi lideri să se întâlnească într-o bază militară din Alaska - Getty Images

Când s-a aflat că Trump și Putin vor veni, câțiva oficiali proeminenţi din Alaska au contactat aliați ai președintelui SUA propunându-și casele ca locații. Nu este clar dacă ofertele au ajuns la Casa Albă, care suna în paralel la locații din Juneau, Anchorage și Fairbanks.

Organizatorii au concluzionat rapid că singurul oraș cu opțiuni viabile este Anchorage și că doar Baza Militară Comună Elmendorf–Richardson, aflată la marginea nordică a orașului, îndeplinește cerințele stricte de securitate, deși Casa Albă ar fi preferat să evite imaginea găzduirii liderului rus pe o bază americană. Acolo se va desfășura întâlnirea de vineri, au confirmat doi oficiali ai Casei Albe.

Situația subliniază graba cu care se lucrează la detaliile întâlnirii dintre liderii SUA și Rusiei. Summitul este încă în organizare, în timp ce oficialii celor două țări fac pregătiri pe repede înainte. Secretarul american de stat Marco Rubio și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat marți "anumite detalii ale pregătirii", potrivit Ministerului rus de Externe.

De regulă, un astfel de summit ar fi precedat de negocieri extinse asupra agendei și rezultatelor, însă Trump spune că îl abordează ca pe o "sesiune de cunoaștere/testare", fără așteptări mari. "Președintele simte că trebuie să-l privească pe acest om în ochi, față în față, și să-l evalueze personal", a explicat Rubio într-un interviu.

De ce Alaska

Locația a fost stabilită după discuții de culise. Puține locuri erau potrivite, mai ales din cauza mandatului de arestare pentru crime de război emis de Curtea Penală Internațională pe numele lui Putin în 2023. Din acest motiv, Rusia a refuzat destinații europene precum Viena sau Geneva. Putin a propus Emiratele Arabe Unite, dar Casa Albă dorea să evite o nouă deplasare lungă în Orientul Mijlociu după vizita din mai.

În final, opțiunile s-au redus la Ungaria, al cărei premier Viktor Orban este apropiat de ambele părți și Statele Unite. Oficialii americani au fost surprinși și mulțumiți când Putin a acceptat o întâlnire pe teritoriul SUA, în Alaska, care a făcut cândva parte din Imperiul Rus. "Mi s-a părut foarte respectuos că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi la el sau într-un loc neutru”, a spus Trump. Alții nu au fost impresionați: "Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi Moscova”, a comentat John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, considerând aranjamentul "o mare victorie pentru Putin”.

Ultima dată când un președinte american s-a întâlnit cu Putin a fost în 2021, la Geneva, sub președinția lui Joe Biden, data și locul fiind anunțate cu trei săptămâni înainte, dar pregătirile au început cu luni înainte. Biden s-a pregătit intens cu echipa sa, a consultat alți lideri (inclusiv cancelarul german) și a planificat ziua în detaliu: ordinea sosirii, durata sesiunilor, până și florile de pe masă (trandafiri albi).

Oficialii americani au pus chiar în frigider sticle de Gatorade portocaliu etichetate "POTUS”. În primul mandat al lui Trump, el și Putin s-au întâlnit la Helsinki, în 2018, într-un summit care s-a încheiat cu momentul în care Trump a părut să-l susțină pe Putin în fața agențiilor americane de informații privind ingerința electorală; cei doi s-au mai văzut în 2017 la G20 Hamburg.

Trump discută cu liderii UE

Deși, de când s-a convenit asupra summitului săptămâna trecută, americanii și rușii discută intens, momentul care a declanșat totul e încă un mister. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar și prieten vechi al lui Trump, a fost la Moscova miercurea trecută pentru o întâlnire cu Putin, de unde a rezultat decizia de a se vedea, însă ce anume a spus Putin rămâne mai puțin clar. Oficialii europeni au încercat să afle parametrii propunerii de pace a lui Putin, dar s-au declarat frustrați de lipsa de claritate a lui Witkoff.

Miercuri, Trump va discuta online cu liderii europeni, într-o întâlnire organizată de germani, pentru a le auzi perspectiva înaintea summitului de vineri. El a promis că îl va suna și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și pe alți lideri europeni, imediat după încheierea întrevederii. Zelenski nu este așteptat în Alaska, așa că o întâlnire trilaterală nu e în plan.

Putin şi Trump, faţă în faţă

Casa Albă a confirmat că Trump și Putin vor petrece cel puțin o parte din timp față în față, doar cu traducătorii lor, restul detaliilor urmând să fie stabilite ulterior. Nu este neobișnuit ca liderii să se vadă singuri, dar relația Trump - Putin a fost intens analizată, iar în trecut chiar și oficiali de rang înalt au spus că uneori nu știau ce s-a discutat când consilierii au fost excluși.

În cele două întâlniri anterioare, au fost prezenți traducători, dar nu și asistenți de rang înalt; după întâlnirea din Germania, Trump i-ar fi cerut traducătorului notițele. Între timp, Putin și-a sunat aliații rămași pe scena globală, inclusiv pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-a întâlnit de trei ori cu Trump în primul mandat al acestuia, dar nu a renunțat la armele nucleare.

