Putin ar fi făcut concesii "semnificative" privind teritoriul Ucrainei. Witkoff: "Nu înseamnă că e de ajuns"

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi făcut unele concesii în privința cererii sale de "schimburi teritoriale" cu Ucraina, în timpul summitului cu Donald Trump din Alaska. Declarația a fost făcută de trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, care a subliniat că schimbarea de atitudine a Kremlinului este "semnificativă", dar insuficientă pentru un acord de pace complet.

Steve Witkoff a evitat să dea detalii concrete, dar a sugerat că Moscova ar accepta acum ideea de "schimburi teritoriale" pe baza liniei actuale a frontului, și nu conform granițelor administrative ale celor cinci regiuni vizate de Putin de-a lungul ultimilor ani, potrivit CNN.

"Rușii au făcut unele concesii la masa discuțiilor în legătură cu toate cele cinci regiuni", a declarat Witkoff. El a precizat că subiectul urmează să fie discutat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul vizitei acestuia la Casa Albă, programată pentru mâine.

Trimisul american a subliniat că negocierile de la Anchorage au adus o schimbare de ton din partea Moscovei.

"Sperăm să putem merge direct la subiect și să luăm decizii chiar atunci și acolo", a spus Witkoff.

El a recunoscut că poziția Rusiei s-a schimbat față de rundele anterioare de discuții, dar a avertizat că nu este suficient pentru încheierea unui acord de pace.

"A fost semnificativ. Dar asta nu înseamnă că e de ajuns. Ideea este că am început să vedem o anumită moderare în modul în care gândesc despre ajungerea la un acord final de pace", a explicat oficialul american.

