Putin are 3 birouri identice ca să-și ascundă locația reală în aparițiile TV. Detaliile care-l dau de gol

E un fapt cunoscut că aparițiile publice ale lui Vladimir Putin sunt atent orchestrate. Indiferent de context, președintele rus este surprins mereu în același birou sobru. Însă o investigație arată că nu este întotdeauna același loc. Liderul de la Kremlin folosește trei birouri aproape identice, amplasate în diferite reședințe din Rusia, pentru a-și ascunde locația reală.

Vladimir Putin are trei birouri aproape identice în mai multe regiuni din Rusia, pentru a-și ascunde locația reală și pentru a împiedica posibile atacuri, potrivit unei investigații Systema, echipa de investigații a serviciului în limba rusă al postului Radio Europa Liberă.

Putin, "ascuns în văzul lumii"

Systema a identificat trei camere identice în reședințe separate. Întâlnirile prezentate de Kremlin ca având loc la reședința oficială Novo-Ogaryovo, lângă Moscova, s-au desfășurat, de fapt, la sute de kilometri distanță. Un birou identic se află la Soci, pe malul Mării Negre, iar altul la reședința sa din pădurea Valdai, între Moscova și Sankt Petersburg. Jurnaliștii au analizat 700 de videoclipuri și registre de călătorie scurse din anturajul lui Putin pentru a stabili unde s-a aflat efectiv liderul rus "ascuns în văzul lumii", scrie The Telegraph.

Deși Putin are mai multe reședințe, își desfășoară majoritatea activităților în patru locuri principale: Kremlinul din Moscova, Novo-Ogaryovo, Valdai și Soci. Jurnaliștii au descoperit diferențe subtile în decorul fiecărui birou pentru a identifica locația reală. De exemplu, într-o video-conferință din 2020, un jurnalist trece printr-o ușă și pare să apară într-o conferință de presă, dar camerele se aflau în orașe diferite. Iluzia a fost descoperită când anchetatorii au observat că mânerul ușii avea înălțimi diferite între cadre.

Alte indicii includ înălțimea îmbinării peretelui din spatele biroului, mici schimbări în mobilier și accesorii, forma suportului de TV, culoarea mesei, numărul de grile de ventilație de pe tavan și poziția termostatului. Ancheta arată că Putin a început să petreacă mai mult timp în reședința sa izolată și păzită din Valdai după izbucnirea războiului din Ucraina.

Chiar dacă existau suspiciuni privind birourile aproape identice, analiștii nu au reușit să le identifice cu exactitate până acum. Echipa de investigație și-a confirmat concluziile comparând registrele de călătorie ale jurnaliștilor de la televiziunea de stat și ale agenților de securitate ai președintelui.

"Este evident o măsură de securitate", a explicat Konstantin Gaaze, pentru RFL. "Ar fi fost nepotrivit să amplasezi sisteme Pantsir pe turnurile Kremlinului. Prin urmare, locația principală acum este Valdai."

Valdai, "fortăreața" din care Putin le vorbește rușilor

Potrivit Systema, angajații de la Kremlin au falsificat datele filmărilor cu Putin, folosind frecvent imagini preînregistrate pentru a masca locația și activitățile reale ale președintelui. Practic, aproape fiecare întâlnire prezentată ca desfășurată la Novo-Ogaryovo în acest an a avut loc la Valdai, pe măsură ce Putin devine tot mai preocupat de siguranța sa.

Reședința izolată din Valdai, unde locuiește și partenera sa Alina Kabaeva cu cei doi copii ai lor, se află pe o peninsulă și este mult mai greu de atacat cu rachete sau drone, scrie The Telegraph. Imaginile din satelit arată că în vara lui 2024 au fost instalate 12 sisteme de apărare aeriană Pantsir-S1 în jurul lacului Valdai, după ce Kievul intensificase atacurile cu drone pe teritoriul rus.

În schimb, doar 60 de astfel de sisteme acoperă întreaga zonă metropolitană Moscova, unde trăiesc peste 20 de milioane de oameni, potrivit The Moscow Times. Drone ucrainene au fost observate aproape de biroul lui Putin din Kremlin și se crede că au provocat un incendiu aproape de complexul său de pe litoralul Mării Negre.

Obsesia lui Putin pentru securitate

Temerile privind un atac l-au determinat pe Putin să își modifice modul de viață și de lucru, chiar dacă toate reședințele sale au buncăre. Publicația de opoziție Proekt a relatat anterior că Putin a demolat palatul de vară Bocharov Ruchey, construit în perioada stalinistă și folosit odinioară pentru a găzdui demnitari străini, din cauza vulnerabilității față de atacurile ucrainene.

Gaaze compară obsesia lui Putin pentru securitate cu cea a lui Saddam Hussein, care deținea multiple reședințe bine păzite pentru a-și ascunde locația. "Nici cei mai apropiați colaboratori nu știau unde se afla la un moment dat. A făcut asta din același motiv ca Putin: nu se temea de represalii interne, ci de atacurile cu rachete Tomahawk ale americanilor."

