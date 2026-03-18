Un artist din Rusia l-a provocat pe Vladimir Putin la un duel în Piaţa Roşie din Kremlin. Bărbatul nu se afla totuşi în Moscova.

Pavel Krisevich s-a folosit de Inteligenţa Artificială pentru a crea un clip în care el se afla în Piaţa Roşie şi îi striga preşedintelui rus "Putin, ieşi afară". Pavel Krisevich este cunoscut pentru opiniile sale anti-sistem, artistul criticând în dese rânduri acţiunile militare ale Rusiei din Ucraina, represiunea statului sau cenzura.

Krisevich a fost chiar arestat după ce a simulat o sinucidere tot în Piaţa Roşie. Gestul său a fost o formă de protest împotriva cenzurii la care sunt supuşi artiştii ruşi care se opun regimului. Krisevich a stat 3 ani la închisoare şi a fost eliberat în 2025. A plecat din Rusia imediat, iar acum s-ar afla în Muntenegru, potrivit The Moscow Times.

Gestul lui Krisevich nu este o premieră. În 1995, artistul Alexander Brener l-a provocat la un duel real pe preşedintele rus de atunci Boris Yeltsin ca formă de protest faţă de primul război cecen în care a fost implicată Rusia.

