Vladimir Putin a declarat că este pregătit să stea de vorbă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar preşedintele rus a adăugat că un astfel de dialog ar trebui să aibă loc în Moscova. Liderul rus a avertizat că dacă negocierile cu Kievul eşuează, Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, trupele sale rămânând "în ofensivă" pe întreg frontul ucrainean, scrie AFP, citat de News.ro.

Vladimir Putin susţine că este pregătit să stea de vorbă cu Zelenski oricând - Profimedia

"Donald Trump m-a întrebat dacă ar fi posibil să am o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În final, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire poate avea loc", a spus Putin, citat de CNN.

Putin, aflat la Beijing, a recunoscut presei că preşedintele american Donald Trump i-a cerut să stea de vorbă cu Zelenski. Acesta a discutat cu presa în Beijing după ce a participat la parada militară împreună cu liderul Xi Jinping şi omologul său nord-coreean Kim Jong-Un.

Mai devreme, în cadrul discursului său oficial, Putin a subliniat că "nu a exclus niciodată" o întâlnire cu Zelenski, dar a pus la îndoială "sensul" unei astfel de întâlniri.

Articolul continuă după reclamă

Armata rusă, gata de atac pe întreg frontul ucrainean

"Va trebui să ne rezolvăm problemele pe cale militară" dacă negocierile de pace nu vor avea succes, a declarat miercuri liderul rus, care a asigurat, de asemenea, că armata sa se află în prezent "în ofensivă" pe întreg frontul ucrainean.

"Să vedem cum se va dezvolta situaţia. În caz contrar (dacă negocierile nu vor avea succes - n.r.), va trebui să ne rezolvăm problemele pe cale militară", a declarat Putin la Beijing. "Toate grupurile forţelor armate ruse sunt în ofensivă" în toate sectoarele frontului, a asigurat el, estimând că trupele Kievului nu au mijloacele necesare pentru a duce "operaţiuni ofensive de amploare" şi încearcă doar să-şi menţină poziţiile.

Mai numeroasă şi mai bine echipată, armata rusă câştigă teren de luni de zile în anumite zone ale frontului, în special în regiunea Doneţk, în est, în ciuda pierderilor grele suferite.

Moscova contestă legitimitatea preşedintelui Volodimir Zelenski

Vladimir Putin a contestat din nou miercuri legitimitatea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „şeful administraţiei” ucrainene, dar a susţinut că ar fi dispus să se întâlnească cu el.

"Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova", a declarat sfidător Vladimir Putin.

Moscova îl acuză pe Volodimir Zelenski că este un preşedinte "ilegitim", deoarece mandatul său prezidenţial de cinci ani ar fi trebuit să expire în 2024. Însă legea marţială, în vigoare în Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022, împiedică organizarea alegerilor.

Vladimir Putin a ţinut conferinţa de presă la Beijing, după ce a participat la parada militară fastuoasă prin care China, care a invitat liderii unor state "paria", a dorit să transmită un mesaj de putere şi sfidare Occidentului şi mai ales lui Donald Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰