Xi, Putin şi Kim, împreună la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. CNN: "Demonstrație de unitate"

China a pus în scenă cea mai mare paradă militară din istoria ţării. Alături de preşedintele Xi Jinping au fost Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi Kim Jong Un, preşedintele Coreei de Nord. CNN cataloghează acest eveniment drept o veritabilă "demonstraţie de unitate" împotriva Occidentului.

China a prezentat la parada militară arme necunoscute până acum nici publicului larg, dar nici analiştilor militari. Printre acestea se numără patru tipuri diferite de rachete supersonice şi hipersonice care pot fi lansate de pe diferite platforme, avioane de ultimă generaţie, tancuri şi drone.

"Pentru Occident, imaginea definitorie a grandioasei parade militare de la Beijing nu e reprezentată de defilarea avioanelor invizibile, a armelor hipersonice sau a rachetelor nucleare, ci imaginea lui Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un stând unul lângă celălalt într-o demonstrație fără precedent de solidaritate împotriva Occidentului", notează CNN.

Pe parcursul paradei militare, Xi, Putin şi Kim au dialogat fie în mod direct, fie mai "pe ascuns" încercând să se ferească de camere. Acest lucru a fost sesizat şi de Donald Trump care a transmis un mesaj cu subînţeles. "Fie ca președintele Xi și minunatul popor al Chinei să aibă o zi de sărbătoare minunată. Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii", a scris Trump pe reţelele de socializare.

