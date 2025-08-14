Rusia pare să se pregătească să testeze o nouă rachetă de croazieră cu armament și propulsie nucleară, spun doi cercetători americani și o sursă de securitate occidentală. Informația apare înainte de întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, programată vineri, scrie Reuters .

Putin intensifică pregătirile pentru testul rachetei "invincibile" Burevestnik, înaintea summitului cu Trump - Profimedia Images

Potrivit unor fotografii din satelit analizate de cercetători americani, la poligonul Pankovo din arhipelagul Novaya Zemlya, Marea Barents, s-a observat o activitate intensă. Mai mult personal, echipamente, nave și avioane asemănătoare cu cele folosite la testele anterioare ale rachetei 9M730 Burevestnik.

O sursă de securitate occidentală a confirmat pregătirile pentru un test care ar putea avea loc săptămâna aceasta și ar putea atrage atenția în timpul summitului Trump - Putin din Alaska. Casa Albă nu a comentat, iar Pentagonul, CIA și Ministerul rus al Apărării nu au răspuns scriu jurnaliştii de la Reuters.

Președintele Putin a descris racheta, numită de NATO SSC-X-9 Skyfall, ca "invincibilă" față de sistemele antirachetă actuale și viitoare, cu rază de acțiune aproape nelimitată și traiectorie imprevizibilă. Totuși, mulți experți sunt sceptici, avertizând că racheta ar putea răspândi radiații și că istoricul testelor este modest: doar două reușite parțiale din 13 încercări.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile arată și containere și echipamente sosite din iulie, două avioane speciale pentru colectarea datelor și cel puțin cinci nave implicate în teste anterioare. O a șasea navă, Teriberka, se îndrepta marți spre Novaya Zemlya, iar un adăpost mobil al lansatorului a fost mutat de mai multe ori, semn clar al pregătirilor.

Rusia a emis avertizări pentru navigație și trafic aerian, indicând o posibilă perioadă de lansare între 9 și 22 august. Armata norvegiană confirmă că Marea Barents este folosită frecvent de Rusia pentru teste de rachete, fără a preciza tipul muniției. Experții spun că testul era planificat de mult, dar datele ar fi putut fi modificate din motive politice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰