Vladimir Putin îşi laudă arsenalul. Liderul de la Kremlin a declarat că Rusia a început să fabrice în serie rachetele Oreşnik, care pot transporta focoase nucleare. Anul viitor ar urma să pună în funcţiune sistemul de rachete balistice intercontinentale Sarmat, cunoscute sub denumirea de "Satan 2".

Declaraţiile vin în contextul în care Donald Trump a ordonat armatei să reia testarea armelor atomice, o premieră în ultimii 33 de ani. Decizia a venit la scurt timp după ce tot Vladimir Putin a prezentat noua dronă marină - "Torpila Apocalipsei".

"A început dezvoltarea noii generaţii de rachete de croazieră cu propulsie nucleară (n.r Burevestnik). Viteza lor va depăşi viteza sunetului de mai mult de trei ori şi, în cele din urmă, vor deveni hipersonice. [...] Ţara noastră nu ameninţă pe nimeni. Rusia, la fel ca toate celelalte puteri nucleare, îşi dezvoltă potenţialul nuclear, îşi dezvoltă potenţialul strategic. Tot ceea ce discutăm acum este o activitate anunţată de mult timp" a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

"Rezultatul pe care l-aţi obţinut are, fără exagerare, o semnificaţie istorică pentru poporul nostru, pentru asigurarea securităţii şi parităţii strategice pentru deceniile următoare şi, putem spune cu îndrăzneală, pentru întregul secol XXI", a declarat Putin în comentarii redate de agenţiile de ştiri ruse, citează Agerpres.

Racheta Burevestnik a parcurs 14.000 de km

Săptămâna trecută, Putin a anunţat că Rusia a testat cu succes racheta Burevestnik (Albatros) cu capacitate nucleară, spunând că aceasta poate depăşi orice sistem de apărare. Şeful Statului Major al forţelor armate ale Rusiei a afirmat că racheta a parcurs 14.000 km.

Marţi, liderul de la Kremlin a lăudat viteza rachetei - de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului - şi sistemul său de propulsie format din reactoare nucleare mici, care pot fi acţionate mult mai rapid decât reactoarele standard, în câteva secunde.

Putin a mai spus că o navă de război NATO se afla în apropiere în momentul când a avut loc testul.

Preşedintele rus a anunţat de asemenea săptămâna trecută testul reuşit al supertorpilei nucleare Poseidon, despre care analiştii militari spun că este capabilă să devasteze regiuni de coastă prin declanşarea de ample valuri radioactive, aminteşte Reuters. La ceremonia de marţi, Putin a afirmat că viteza torpilei a depăşit cu mult viteza oricărei nave de suprafaţă.

Mai mult, potrivit liderului de la Kremlin, tehnologiile nucleare la scară mică utilizate atât la Burevestnik, cât şi la Poseidon sunt deosebit de utile pentru activităţi în Arctica, dar şi pentru călătoriile spaţiale, pentru construirea unei staţii pe Lună şi chiar la crearea de surse de energie pentru extragerea metalelor rare.

Putin a adăugat că Rusia continuă producţia în masă a rachetei sale Oreşnik, despre care Moscova a spus că a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Ucraina în noiembrie 2024.

