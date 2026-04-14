Putin își pierde calul troian în UE prin înfrângerea lui Viktor Orban, a anunţat Parisul

Ministrul francez de Externe a făcut apel către liderul conservator al formațiunii de opoziție Tisza, Peter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile legislative de duminică, să ridice veto-ul ungar asupra ajutorului destinat Ucrainei, relatează AFP. "Este o înfrângere pentru Viktor Orban, este o înfrângere și pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din mișcarea reacționară internațională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel își pierde calul troian în Uniunea Europeană", a declarat Jean-Noel Barrot la postul de radio RFI.

"Ceea ce așteptăm" de la succesorul său, Peter Magyar, "este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască o serie de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a demontat, să readucă Ungaria la locul ei în concertul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri impuse fără nicio justificare", a adăugat oficialul francez.

"Referindu-ne la sprijinul pentru Ucraina, politica pe care o ducea el (Viktor Orban) constituia un obstacol și este un fapt îmbucurător că acesta poate fi ridicat", a adăugat șeful diplomației franceze, referindu-se la veto-urile la care premierul ungar a recurs periodic împotriva inițiativelor UE pentru a ajuta țara invadată de Rusia.

Articolul continuă după reclamă

De la revenirea sa în fruntea guvernului în 2010, Viktor Orban a avut numeroase ciocniri cu Comisia Europeană, care i-a reproșat că nu mai respectă tratatele semnate de Ungaria la momentul aderării sale în 2004.

O derivă ce a subminat statul de drept și libertățile individuale, care a căpătat o nouă dimensiune de când Budapesta începuse să blocheze politica comunitară vizând acordarea de ajutor Ucrainei după invazia declanșată de Rusia în februarie 2022. Ungaria cultivă relații bune cu puteri care vor să slăbească blocul comunitar, precum Statele Unite sub Donald Trump, China și Rusia, de la care continuă să cumpere hidrocarburi.

În ceea ce privește Moscova, unele media au publicat extrase dintr-o serie de convorbiri telefonice care demonstrează sprijinul acordat de ministrul de externe ungar în exercițiu, Peter Szijjarto, omologului său rus, Serghei Lavrov, căruia îi transmitea informații despre discuțiile instituțiilor de la Bruxelles, inclusiv referitor la Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰