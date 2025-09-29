Putin ordonă cel mai mare val de recrutări de toamnă din ultimii 9 ani: 135.000 de tineri chemați în armată

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni cel mai mare val de recrutări de toamnă din ultimii nouă ani. Peste 135.000 de recruţi cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani urmează să efectueze serviciul militar obligatoriu. Campania se va desfăşura din 1 octombrie până în 31 decembrie 2025, scriu AFP şi Kommersant.

Campaniile de recrutare au loc de două ori pe an, toamna şi primăvara. Trebuie făcută o distincţie între aceste recrutări şi cei peste 300.000 de rezervişti mobilizaţi pentru a fi trimişi să lupte în Ucraina începând din toamna lui 2022 şi care efectuaseră înainte serviciul militar în armata rusă. Totuşi, recruții care au finalizat instruirea militară au șanse mai mari să fie chemați să lupte în viitor. Cu toate acestea, în timpul războiul contra Ucrainei, au fost semnalate de mai multe ori cazuri de recruţi aflaţi pe câmpul de luptă, scriu AFP şi Kommersant.

Printr-un decret emis luni, Putin a ordonat "înrolarea a 135.000 de cetățeni ai Federației Ruse în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025". Aceasta este cea mai mare campanie de conscripție din toamnă de după 2016. Împreună cu cei 160.000 chemați în primăvară, face ca 2025 să fie cel mai mare total de înrolări din 2016 până acum.

Cetăţenii care nu onorează citaţia vor fi penalizaţi

Articolul continuă după reclamă

În 2025, una dintre particularitățile campaniei de recrutare va fi prelungirea valabilității deciziei comisariatului militar privind aptitudinea. Potrivit noilor reguli, dacă un cetățean recrutat pentru serviciul militar nu este trimis din diverse motive la efectuarea acestuia în campania curentă, el va fi direcționat să îl facă în campania de recrutare următoare.

Anterior, adjunctul șefului Direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Vladimir Țimlianzki, a declarat că anul acesta recruților li se vor înmâna atât citații tipărite, cât și electronice. În caz de neprezentare la comisariat în termen de 20 de zile de la primirea citației, vor fi aplicate cetățenilor măsuri restrictive temporare.

Rusia extinde campaniile de conscripţie în fiecare an cu aproximativ 5%

De la lansarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Putin a pus Rusia pe picior de război, crescând cheltuielile militare la niveluri nemaivăzute din epoca sovietică și extinzând dimensiunea armatei.

Putin a mărit campania anuală de conscripție cu aproximativ cinci procente pe an, începând din 2022. În septembrie 2024 el a ordonat extinderea armatei la 1,5 milioane de soldați activi, transformânt astfel armata rusă într-una dintre cele mai mari din lume.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰