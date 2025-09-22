Putin, propunere către Trump în domeniul armelor nucleare: "Măsura e viabilă dacă şi SUA fac la fel"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an ultimul tratat de control al armelor dintre Washington şi Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deţinute de fiecare parte, dacă omologul său american Donald Trump va face acelaşi lucru, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul START, care limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care Statele Unite şi Rusia le pot desfăşura, precum şi desfăşurarea de rachete terestre şi submarine şi bombardiere pentru a le lansa, urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Putin a declarat că este pregătit pentru prelungirea Noului Tratat START cu un an

Cu puţin peste patru luni până la expirarea sa, din cauza divergenţelor privind războiul din Ucraina, Rusia şi SUA nu au început discuţiile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deşi Trump a vorbit despre dorinţa sa de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare, chiar dacă şi cu China.

Putin a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei că este pregătit pentru prelungirea Noului Tratat START cu un an, în interesul neproliferării globale şi pentru a stimula dialogul cu Washingtonul cu privire la succesorul actualului tratat, dacă Trump ar fi gata să facă acelaşi lucru.

"Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute în Noul Tratat START timp de un an după 5 februarie 2026", a declarat preşedintele rus. "Ulterior, pe baza unei analize a situaţiei, vom lua o decizie cu privire la menţinerea acestor restricţii autoimpuse voluntar", a adăugat el. "Credem că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acţionează într-un mod similar şi nu iau măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al capacităţilor de descurajare", a mai spus Putin.

