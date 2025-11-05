Liderul rus Vladimir Putin a declarat, în timpul unei ceremonii de premiere a dezvoltatorilor rachetelor cu capabilităţi nucleare Burevestnik şi Poseidon, că o navă de recunoaştere NATO a fost prezentă în zona de testare a rachetei Burevestnik, însă Kremlinul a decis să nu interfereze cu activitatea sa, scrie Pravda.

Preşedintele rus Vladimir Putin susţine un discurs la Kremlin. 3 noiembrie 2025 - ProfiMedia

Săptămâna trecută, Putin a anunţat că Rusia a testat cu succes racheta Burevestnik (Albatros) cu capacitate nucleară, spunând că aceasta poate depăşi orice sistem de apărare. Şeful Statului Major al forţelor armate ale Rusiei a afirmat că racheta a parcurs 14.000 km.

Vladimir Putin a susţinut că o navă de recunoaştere NATO era prezentă în zona de testare a rachetei Burevestnik în data de 21 octombrie, însă Rusia a ales să nu intervină în operaţiunile sale, scrie Pravda.

"Lăsați-i să se uite" ar fi spus Putin.

Noile rachete cu capabilităţi nucleare, produse doar cu materiale ruseşti

În timpul aceleiaşi ceremonii, liderul rus Vladimir Putin a lăudat faptul că cele două arme au fost fabricate "doar cu materiale produse domestic".

Putin a mai declarat faptul că noile generaţii de arme sunt dezvoltate în baza unităţilor energetice nucleare folosite în racheta Burevestnik. Aceste progrese tehnologice "vor contribui la construirea unei staţii (spaţiale) pe Lună", susţine liderul rus.

Putin a adăugat că Rusia continuă producţia în masă a rachetei sale Oreşnik, despre care Moscova a spus că a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Ucraina în noiembrie 2024.

Rusia, ca orice altă putere nucleară, îşi dezvoltă potenţialul nuclear” a mai spus liderul de la Kremlin.

