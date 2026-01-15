Putin: Rusia a propus "opţiuni şi decizii raţionale" pentru o nouă arhitectură de securitate

Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată "cât mai curând posibil" a conflictului armat din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global care să protejeze interesele tuturor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

În timpul unei ceremonii la Kremlin de primire a scrisorilor de acreditare din partea a circa 30 de noi ambasadori, Putin a cerut "consolidarea condiţiilor care să permită să ajungem cât mai curând posibil la o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina".

Rusia vrea pacea în Ucraina, dar cu respectarea cerinţelor Moscovei

Înaintea lansării invaziei în Ucraina în februarie 2022, Putin le-a cerut ţărilor occidentale crearea unei noi arhitecturi de securitate. În decembrie 2021 Rusia a transmis astfel puterilor occidentale, în special Statelor Unite, un document care cerea retragerea trupelor NATO din Europa de Est, garanţii că Ucraina şi Georgia nu vor adera la NATO şi iniţierea de negocieri pentru crearea unui sistem de securitate indivizibil. Occidentul a respins toate aceste cereri, răspunsul Rusiei fiind apoi atacul asupra Ucrainei.

Vorbind joi din nou despre acest subiect, Putin a spus că, în cadrul dezbaterii privind o nouă arhitectură de securitate, Rusia a propus "opţiuni şi decizii raţionale care ar putea satisface pe toţi în America, Europa, Asia, în lumea întreagă".

"Ţara noastră aspiră la o pace solidă şi durabilă care să garanteze într-un mod fiabil securitatea tuturor şi a fiecăruia. Însă nu toată lumea, inclusiv Kievul şi capitalele care îl susţin, este pregătită", a remarcat Putin, făcând referire la susţinătorii europeni ai Ucrainei, cărora le-a reproşat anterior că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor "reparaţii" de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Atât timp cât alte ţări nu vor înţelege această nevoie, a continuat Putin, Rusia va continua "să-şi urmărească obiectivele", făcând astfel aluzie la continuarea războiului în Ucraina în lipsa unei soluţii acceptabile pentru Moscova. El a descris din nou acest conflict drept o consecinţă a ignorării "timp de mulţi ani" a intereselor legitime ale Rusiei şi a încălcării de către statele occidentale a unei promisiuni conform căreia NATO urma să nu se extindă către est.

Imperativele Cartei ONU, care includ respectarea suveranităţii, neamestecul în afacerile interne şi soluţionarea disputelor prin dialog, "sunt acum mai necesare ca niciodată", a mai spus liderul de la Kremlin, conform căruia "zeci de ţări din întreaga lume suferă ca urmare a dispreţului faţă de drepturilor lor suverane, din cauza haosului şi dezordinii, întrucât nu au forţa şi nici resursele pentru a se apăra".

