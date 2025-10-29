Putin spune că Rusia a testat torpila nucleară Poseidon: "Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș"

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat cu succes Poseidon, o torpilă cu propulsie nucleară.

Rusia a testat drona subacvatică nucleară Poseidon, considerată mai puternică decât racheta Sarmat (Satan). Nu sunt foarte multe detalii confirmate public despre Poseidon, însă, în esență, este o torpilă autonomă (dronă subacvatică), capabilă să transporte un focos nuclear și care poate declanșa valuri radioactive care să afecteze zonele de coastă, explică Reuters.

Poseidon este una dintre deja celebrele arme strategice prezentate de Putin într-un discurs susţinut în parlamentul Rusiei pe 1 martie 2018. Pe lângă Poseidon, Putin a mai prezentat atunci: racheta Kinjal, racheta ICBM Sarmat, racheta hipersonică Avangard şi racheta cu propulsie nucleară Burevestnik. Dintre acestea, doar racheta Kinjal a fost introdusă oficial în armament și utilizată în războiul din Ucraina.

Putin a declarat că testul a avut loc marți. "Pentru prima dată, am reușit nu doar să o lansăm cu ajutorul unui motor de pe un submarin purtător, ci și să activăm unitatea nucleară de propulsie, cu care acest dispozitiv a funcționat o perioadă de timp. Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș" a spus Putin, precizând că puterea rachetei Poseidon este peste cea a rachetei intercontinentale Sarmat, cunoscută și ca SS-X-29 sau simplu Satan II.

Articolul continuă după reclamă

"Puterea rachetei Poseidon depășește semnificativ puterea chiar și a celei mai promițătoare rachete intercontinentale Sarmat", a declarat Putin.

Putin a condus săptămâna trecută un exercițiu nuclear și a anunțat pe 26 octombrie că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară şi capabilă să transporte focos nuclear, despre care Moscova afirmă că poate penetra orice scut defensiv.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰