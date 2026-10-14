Rachetele rusești lovesc Kievul. Zelenski spune că Ucraina nu a primit niciun avertisment de la aliați

Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor săi occidentali înaintea atacului cu rachete balistice ruseşti asupra Kievului, care a vizat infrastructura civilă, inclusiv o centrală electrică importantă, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, scrie The Guardian .

Declarația vine în contextul în care președintele american Donald Trump afirmă că SUA continuă să ofere informații Ucrainei. În același timp, liderul de la Casa Albă îi cere lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Zelenski a descris atacul rusesc de luni drept "josnic". El a subliniat că avertismentele primite din partea aliaților pot salva vieți, mai ales atunci când Rusia pregătește atacuri cu rachete balistice.

"Avertizarea din timp cu privire la lansarea rachetelor balistice ajută la prevenirea pierderilor de vieți omenești", a scris liderul ucrainean pe rețelele sociale. El nu a explicat de ce Ucraina nu a fost avertizată înaintea atacului.

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Val de atacuri asupra Kievului

În noaptea de marți, Rusia a lansat un nou atac asupra Kievului și a lovit centrala termică numărul 4. Atacul a avut loc în ciuda armistițiului energetic despre care Donald Trump susținuse că a fost convenit între Rusia și Ucraina.

O rachetă a lovit și un bloc de locuințe. Potrivit primarului Kievului, Vitali Klitschko, un om a murit, 13 au fost răniți, iar mai multe apartamente au luat foc. Locatarii au fost evacuați.

"Încă o dată, nu am primit niciun avertisment din partea partenerilor noștri. Principala țintă a fost infrastructura energetică, în special centrala termică numărul 4", a scris Zelenski pe Telegram.

Trump neagă că SUA au oprit schimbul de informații

În weekend, oficiali americani au amenințat Ucraina că administrația Trump ar putea opri schimbul de informații cu Kievul.

Marți, Trump a negat că acest lucru. "Îi ajutăm și împărtășim informații cu ei. Vrem ca războiul să se încheie, așa că lucrăm cu ei și cu Rusia pentru a pune capăt conflictului", le-a spus președintele american jurnaliștilor.

Trump i-a cerut Ucrainei să nu mai atace rafinăriile de petrol din Rusia și l-a acuzat pe Zelenski că ar contribui la creșterea prețurilor la carburanți în Statele Unite. Vineri, liderul american a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru importul de motorină din Rusia, ceea ce presupune renunțarea la sancțiunile americane anterioare.

Întrebat dacă Rusia ar putea folosi banii obținuți din vânzarea motorinei pentru a cumpăra mai multe bombe, Trump a evitat un răspuns direct. El a spus că motorina va ajunge pe piața internațională, nu în Statele Unite.

Zelenski acuză Rusia că nu respectă armistițiul energetic

Trump anunțase anterior că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui "armistițiu energetic". Zelenski a spus însă că nu știa despre un asemenea acord. Liderul ucrainean a precizat că armata sa nu a atacat rafinării sau alte obiective energetice din Rusia în cele două zile de după anunțul făcut duminică de Trump.

În schimb, potrivit lui Zelenski, Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei. "Rusia nu a ținut cont de ceea ce a spus președintele american. Rușii au arătat clar că nu intenționează să oprească atacurile", a declarat liderul ucrainean.

Comandanții ucraineni spun că pot identifica singuri țintele pentru atacurile asupra teritoriului rus, deoarece rafinăriile pot fi localizate cu ajutorul Google Maps. Informațiile americane sunt însă esențiale pentru avertizarea asupra lansărilor de rachete balistice și a decolării bombardierelor rusești cu rază lungă de acțiune.

Zelenski a criticat lipsa avertismentelor înaintea atacului asupra Kievului și a cerut comunității internaționale să nu ignore situația. El a spus că Statele Unite trebuie să înțeleagă cine este responsabil pentru continuarea războiului.

Marți seară, președintele ucrainean a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri cu rachete balistice. El le-a cerut oamenilor să fie precauți în următoarele ore.

Rusia își intensifică atacurile înainte de iarnă

În ultimele luni, Rusia a intensificat bombardamentele asupra orașelor ucrainene, în special asupra infrastructurii energetice. Atacurile au provocat pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă în mai multe zone din Kiev.

Autoritățile încearcă să restabilească serviciile esențiale înainte de venirea iernii. În același timp, Ucraina se confruntă cu dificultăți în interceptarea rachetelor și a dronelor rusești și a cerut aliaților să trimită mai multe rachete Patriot, de fabricație americană.

Potrivit publicației Financial Times, administrația Trump a amenințat și că ar putea suspenda un program prin care statele europene cumpără sisteme de armament americane pentru a le trimite Ucrainei. Printre acestea se numără și sistemele Patriot, de care Kievul are mare nevoie.

Atacurile rusești asupra rețelei electrice au provocat pene de curent extinse în Kiev și în alte orașe. Obiectivul lui Vladimir Putin ar fi să lase milioane de oameni fără căldură și electricitate în timpul iernii și să provoace un nou val de refugiați către țările vecine din Uniunea Europeană.

Luni, Rusia a atacat și orașul Harkov, unde a distrus o clădire rezidențială. Zelenski a anunțat că patru persoane au murit și 41 au fost rănite. Echipele de salvare au căutat toată noaptea persoane prinse sub dărâmături.

Un nou incident în Marea Neagră

Între timp, 11 marinari sunt dați dispăruți după ce o navă a fost scufundată într-un atac cu drone în largul coastelor Bulgariei. Oficialii au declarat că două nave de marfă au fost lovite de drone în timpul nopții, iar una s-a scufundat. Bulgaria nu a acuzat direct Rusia pentru atacuri, însă premierul Rumen Radev a spus că rezultatul acestora este în avantajul Moscovei.

Președintele ucrainean a declarat că este dispus să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar numai dacă Rusia face același lucru și oferă garanții reale că nu va mai lovi infrastructura energetică a Ucrainei.

"Sprijinul direct sau indirect pentru Rusia, întârzierea ajutorului acordat Ucrainei și îngreunarea protejării oamenilor în fața rachetelor balistice nu vor aduce pacea. Avem nevoie de o Americă puternică, de o Europă puternică și de parteneri puternici", a declarat Zelenski.