Rachetele Tomahawk, lansate în Rusia de contractori SUA, nu de soldați ucraineni. Harta cu potențiale ţinte

Dacă președintele Donald Trump va lua decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acestea vor fi, cel mai probabil, lansate de contractori americani, nu de soldați ucraineni. Livrarea rachetelor ar putea avea loc relativ rapid, relatează Financial Times, citând surse.

Un oficial militar occidental de rang înalt, implicat în discuții, a declarat că, dacă se aprobă transferul, rachetele ar putea fi livrate într-un timp scurt. Acestea ar urma să fie lansate de contractori americani, companii angajate de guvernul SUA, în special de Departamentul Apărării, pentru a presta servicii militare, logistice, tehnice sau de suport.

Acest lucru ar evita antrenarea trupelor ucrainene pentru utilizarea acestor rachete, un proces îndelungat, deoarece rachetele Tomahawk au sisteme complexe de navigație și țintire, iar componentele de "cutie neagră" sunt controlate de SUA. Se preconizează, astfel, o instruire limitată a militarilor ucraineni, relatează Financial Times.

Totodată, implicarea contractorilor americani ar permite Statelor Unite să mențină controlul asupra alegerii țintelor și al altor detalii. Cu alte cuvinte, această abordare ar reduce riscurile de escaladare și ar preveni transferul tehnologiei sensibile. "Ar elimina necesitatea unei pregătiri extinse a trupelor ucrainene și ar permite SUA să păstreze controlul asupra țintelor și altor aspecte", a precizat oficialul citat.

Livrările inițiale ar urma să fie de 20-50 de rachete, cu mult sub solicitarea Ucrainei, care a cerut câteva sute. Un oficial NATO de rang înalt a spus pentru FT că rachetele Tomahawk nu vor modifica semnificativ situația de pe linia frontului, dar vor completa ceea ce Ucraina reușește deja "cu ajutorul dronelor sale cu rază lungă de acțiune".

Moscova ar putea răspunde cu lovituri masive asupra Ucrainei, a sugerat un oficial de rang înalt din NATO. Potrivit acestuia, Rusia va reacționa, cel mai probabil, nu doar cu "o retorică iresponsabilă, care va include un ușor zgomot nuclear", ci și cu "câteva lovituri mai mari" asupra Ucrainei. "Dar nu cred că există un răspuns concret pe care rușii l-ar putea da în această situație și care să nu fie deja anticipat", a adăugat oficialul.

Donald Trump a declarat că, înainte de a lua o decizie, intenționează să discute cu președintele rus Vladimir Putin și să-l îndemne să pună capăt războiului. Dacă Rusia va refuza, SUA ar putea fi de acord cu transferul rachetelor către Ucraina.

ISW: Ținte potențiale pentru rachetele Tomahawk în Rusia

Analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank de apărare cu sediul la Washington, au întocmit o hartă cu potențiale ținte pentru rachetele Tomahawk în Rusia. Aproape 2.000 de obiective militare, inclusiv 76 de baze aeriene, ar putea intra în raza de acțiune a acestora.

Rachetele Tomahawk, care au o putere distructivă considerabilă, ar putea fi folosite pentru a lovi ținte strategice din adâncul teritoriului rus. Printre aceste ținte se numără fabrica de drone Shahed din Tatarstan și baza aeriană Engels-2 din regiunea Saratov, de unde decolează bombardierele rusești care lansează în Ucraina rachete de croazieră.

ISW susține că Rusia încearcă să oprească furnizarea de rachete Tomahawk printr-o campanie de intimidare strategică, avertizând că acest pas va deteriora relațiile ruso-americane. Analiștii ISW au evaluat că furnizarea acestor arme ar întări capacitățile Ucrainei de apărare și contraatac, fără a schimba fundamental natura conflictului sau a genera un răspuns neanticipat din partea Rusiei. Experții ISW consideră că transferul rachetelor nu ar duce la o escaladare majoră a conflictului, ci ar fi un răspuns echitabil la faptul că Rusia foloseşte deja propriile rachete cu rază lungă împotriva Ucrainei.

