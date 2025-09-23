Raport ONU: Rusia a torturat civili în Ucraina, inclusiv prin abuzuri sexuale

Autoritățile ruse au recurs la tortură, inclusiv abuzuri sexuale, împotriva deținuților civili din zonele ocupate ale Ucrainei, în mod "răspândit și sistematic", se arată într-un raport publicat marți de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Documentul semnalează și cazuri de rele tratamente aplicate de partea ucraineană, transmite AFP, conform News.ro.

Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberaţi începând din 2023.

În total, 92% dintre aceştia au prezentat "relatări coerente şi detaliate cu privire la tortură şi rele tratamente în timpul captivităţii", se arată în raport.

Ei au descris "bătăi crunte cu diverse instrumente, precum beţe şi bastoane, descărcări electrice pe diverse părţi ale corpului (şi) simulacre de execuţie".

Articolul continuă după reclamă

Mulţi au declarat că au fost ameninţaţi cu moartea şi cu violenţe împotriva lor personal sau unui apropiat.

În mai 2025, autorităţile ucrainene înregistrau aproximativ 1.800 de civili ucraineni deţinuţi de către Rusia - un număr probabil subestimat, potrivit ONU.

"Persoane au fost arestate în mod arbitrar pe stradă, în teritoriile ocupate, inculpate pe baze juridice schimbătoare şi deţinute timp de zile, săptămâni, luni şi chiar ani", denunţă într-un comunicat Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului Volker Tûrk.

"Este esenţial ca drepturile deţinuţilor civili, care au fost afectate grav de acest conflict teribil, să fie o prioritate în orice negocieri de pace", cere el.

Raportul ONU documentează de asemenea "cazuri de tortură şi rele tratamente" la care au fost supuşi civili deţinuţi de către autorităţile ucrainene.

La sfârşitul lui iulie, Ucraina înregistra în mod oficial peste 2.250 de deţinuţi în legătură cu conflictul - în principal cetăţeni ucraineni acuzaţi de trădare, spionaj sau colaborare cu autorităţile ocupaţiei ruse în sarcini obişnuite, spre exemplu lucrări de construcţii sau strângerea gunoiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰