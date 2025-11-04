Raport UE: Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele din justiţie pentru a îndeplini ţintele de aderare

Noul raport al UE privind extinderea blocului este favorabil, dar prudent în ceea ce privește reformele de aderare ale Ucrainei. Bruxellesul recunoaște ritmul mai rapid al reformelor de la Kiev, dar avertizează asupra progresului limitat în lupta împotriva corupției și la adresa presiunilor continue asupra instituțiilor statului. Ucraina rămâne printre cele patru țări fruntașe în procesul de aderare (alături de Moldova, Albania și Muntenegru), însă reformele din justiție stagnează.

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, arată un draft al raportului anual privind extinderea UE, prezentat marţi de Comisia Europeană, citat de Reuters.

Proiectul arată că în pofida ''circumstanţelor foarte dificile'', Ucraina fiind în război cu Rusia, Kievul a dat dovadă ''în ultimul an de un angajament remarcabil faţă de procesul de aderare la UE''. Totuşi, ''tendinţe negative recente, printre care o presiune crescândă asupra agenţiilor specializate anticorupţie şi societăţii civile, trebuie să fie inversate în mod decisiv'', indică documentul citat.

Raportul îi mai solicită Kievului să-şi accelereze ''alinierea la standardele UE în protejarea drepturilor fundamentale, împreună cu continuarea reformelor administraţiei publice şi pentru descentralizare''. ''Continuarea progreselor este de asemenea necesară cu privire la consolidarea independenţei, integrităţii, profesionalismului şi eficienţei în sistemul judiciar, precum şi la lupta contra infracţionalităţii organizate'', adaugă proiectul raportului anual privind extinderea UE.

Articolul continuă după reclamă

Comisia Europeană sprijină calendarul ambiţios stabilit de Ucraina, dar avertizează că respectarea lui va presupune accelerarea reformelor, în special în domenii esenţiale, cum este statul de drept, potrivit documentului citat. Potrivit documentului, deși Albania și Muntenegru au progres mai rapid, Ucraina stă mai bine ca în anii trecuți. Cu toate astea, două capitolele-cheie privind justiția și statul de drept (cap. 23 și 24) au primit aceeași evaluare ca anul trecut: "progres moderat".

Surse din instituții europene și ucrainene citate de siteul ucrainean Yevropeiska Pravda au negat că raportul oficial al UE despre Ucraina ar fi menționat evoluții negative aşa cum sugerează draftul citat de Reuters. Totodată, oficialii ucraineni resping ferm informațiile despre presupuse "tendințe negative", considerându-le eronate și contrare raportului oficial. Potrivit sursei citate, UE a aprobat un raport favorabil privind aderarea Ucrainei, evitând formulări despre un regres al reformelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰