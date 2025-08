Răspunsul Indiei pentru Trump după ce preşedintele SUA i-a cerut să nu mai cumpere petrol rusesc

India a criticat luni SUA şi Uniunea Europeană după ce Donald Trump a anunţat noi taxe vamale împotriva Indiei, ca represalii pentru comerţul cu petrol rusesc. New Delhi a condamnat criticile occidentale şi presiunile "nedrepte" de a renunţa la ţiţeiul Moscovei, promiţând să-şi protejeze interesele naţionale. Reuters şi The New York Times au relatat în weekend pe surse că India va continua să cumpere petrol rusesc în ciuda ameninţărilor.