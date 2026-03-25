Donald Trump cere Iranului să îşi închidă siturile de îmbogăţire a uraniului, ca parte a unui plan de pace în 15 puncte transmis Teheranului. Nimeni nu ştie însă cu cine negociază preşedintele american, care a fost refuzat şi luat peste picior de republica islamică. Liderul de la Casa Albă pregăteşte şi o variantă de rezervă - încă o mie de militari de elită vor fi trimişi în regiune pentru o posibilă operaţiune terestră, dacă tratativele eşuează.

Planul lui Donald Trump prevede ca Teheranul să închidă şi să distrugă siturile de îmbogăţire a uraniului, să renunţe la materialele obţinute deja şi la susţinerea grupărilor teroriste din regiune. În schimb, toate sancţiunile occidentale vor fi ridicate, iar Iranul va primi sprijin pentru proiectul nuclear civil de producţie a energiei electrice.

"Vorbim cu oamenii potriviți, iar ei își doresc foarte mult să facă o înțelegere. Au fost de acord să nu aibă niciodată arme nucleare", a declarat preşedintele american.

Republica islamică a respins condiţiile americane şi a anunţat propriile cerinţe - încetarea războiului, plata compensaţiilor şi recunoaşterea dreptului asupra Strâmtorii Ormuz. Mai mult, iranienii l-au ironizat public pe preşedintele american.

"Poziţia noastră a rămas neschimbată încă din prima zi şi va rămâne aşa: oameni ca noi nu se vor înţelege niciodată cu unii ca voi!", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene.

Iranul a făcut totuşi un prim pas spre pace. A anunţat ONU că navele ţărilor care nu susţin atacurile şi nu sunt implicate în conflict pot traversa Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier thailandez a primit deja aprobarea să treacă. Mai mulţi analişti spun însă că vasele plătesc o taxă de până la 2 milioane de dolari pentru a tranzita ruta maritimă.

Planul B este o intervenţie terestră. O mie de militari din Divizia 82 aeroportată, care au fost şi în România după începerea războiului din Ucraina, vor pleca spre Orientul Mijlociu.

Presa americană scrie că ei ar putea debarca fie pe insula Kharg, prin care trece 90% din petrolul iranian exportat, fie pe o altă insulă din Strâmtoarea Ormuz.

"Trump a crezut că regimul se va prăbuşi. Nu s-a întâmplat asta. Suntem într-o situaţie în care nu ştim cine sunt comandanţii, unde sunt, de la cine vin instrucţiunile", a declarat Grant Shapps, fost ministru britanic al Apărării.

"Este un dezastru absolut! Este un război absurd, crud și ilegal", a tunat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

În acest timp, Iranul a lansat noi atacuri în regiune.

Dronele şi rachetele au distrus un radar de la o bază americană din Bagdad şi au rănit trei oameni în israel. Alte proiectile au vizat portavionul Abraham Lincoln, dar au fost doborâte în aer.

În replică, Israelul a bombardat iar Libanul şi ameninţă că va ocupa sudul ţării. Prelungirea luptelor dă peste cap sărbătoarea de Paşte pentru catolici. Patriarhul Ierusalimului a anunţat că procesiunea din Duminica Floriilor a fost anulată. Ceremonia de trimitere a Luminii Sfinte este şi ea în pericol.

