Statele Unite au cucerit titlul olimpic la hochei pe gheață masculin, după victoria din finală în fața Canadei. La scurt timp, contul oficial al Casei Albe pe platforma X a publicat mesaje ironice la adresa vecinilor de la nord, inclusiv a fostului premier Justin Trudeau, potrivit News.ro.

Reacția Casei Albe după victoria SUA în fața Canadei la hochei: mesaj ironic pentru Justin Trudeau - X/ @WhiteHouse

Duminică, într-o finală strânsă, Statele Unite - graţie unui gol de aur în prelungiri - au învins Canada (2-1) şi au câştigat medalia de aur la hochei pe gheaţă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Au câştigat primul lor titlu în această disciplină după 46 de ani.

La câteva minute după fluierul final, un post a fost publicat de contul oficial al Casei Albe pe reţeaua socială X. Citând o postare a fostului prim-ministru Justin Trudeau (2015-2025), care afirma: "Nu ne puteţi lua ţara şi nu ne puteţi lua sportul." Un mesaj atât sportiv, cât şi politic, în urma victoriei canadiene în faţa vecinului american în 2025.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Casa Albă s-a grăbit să răspundă, postând o imagine cu un vultur pleşuv, simbolul naţional al Statelor Unite, pe o gâscă canadiană. Luni, această postare avea deja peste 23 de milioane de vizualizări.

Reacţiile au fost numeroase şi au venit chiar şi din Rusia, unde Kirill Dmitriev, unul dintre negociatorii ruşi în dosarul ucrainean şi apropiat al Kremlinului, a salutat răspunsul american: "Echipa Statelor Unite învinge viitorul său stat cu numărul 52. Unul dintre ultimele meciuri de hochei între Statele Unite şi Canada."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ultimele luni, Donald Trump şi-a intensificat atacurile asupra Canadei, afirmând că doreşte să o transforme în cel de-al 52-lea stat american. Declaraţii provocatoare care au stârnit un puternic sentiment antiamerican în ţara arţarului.

La faţa locului, la patinoarul din Milano, directorul FBI Kash Patel (prezent oficial din motive profesionale), fan al hocheiului, a fost extrem de fericit după încoronarea olimpică a compatrioţilor săi. A mers chiar până în vestiarul american pentru a sărbători acest moment istoric.

Potrivit Le Parisien, costul călătoriei sale în Italia s-ar ridica la 100.000 de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰