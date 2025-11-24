Reacţia Kremlinului după ce SUA şi Ucraina au modificat planul de pace favorabil Rusiei: "Nu am primit nimic"

Kremlinul a declarat luni că Rusia nu a primit încă nicio informație oficială din partea Statelor Unite despre rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Geneva și că nu a văzut "niciun plan" din partea Europei.

"Nu, nu am primit nicio informație până acum", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei zilnice de presă răspunzând la întrebarea dacă Moscova a primit notificări oficiale din partea SUA. "Desigur, urmărim cu foarte mare atenție relatările din presă, care au fost abundente în ultimele zile, inclusiv de le Geneva. Însă, oficial, nu am primit nimic până acum", a adăugat el.

Întrebat cine ar trebui să semneze din partea ucraineană un eventual plan de pace, având în vedere că Moscova nu-l consideră legitim pe preşedintele Volodimir Zelenski, Peskov a răspuns că "până acum, nu am văzut niciun plan. Am citit declarația privind rezultatele discuțiilor de la Geneva. În textul pe care l-am văzut anterior au fost introduse unele modificări. Să așteptăm. Se pare că dialogul continuă, iar unele contacte vor avea loc în continuare. Repet, nu am primit nimic oficial".

Legat la o posibilă vizită a lui Volodimir Zelenski la Washington săptămâna aceasta, Peskov a spus că "nu deținem astfel de informații și nu știm dacă liderul regimului de la Kiev merge la Washington, ce anume va discuta sau ce text a fost elaborat la Geneva".

Duminică, la Geneva, a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai Ucrainei, SUA, Marii Britanii, Germaniei și Franței. Statele Unite și Ucraina au anunțat duminică noapte, într-o declarație comună, că au redactat un "cadru revizuit al planului de pace" în urma discuțiilor, fără a oferi detalii. Practic, cele două părți au convenit să modifice planul întocmit de americani şi criticat de europeni pentru că ar fi prea favorabil Rusiei.

Zelenski salută progresele de la Geneva, dar afirmă că pentru a ajunge la o "pace reală" este nevoie de "mult mai mult"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni, într-o declarație, progresele înregistrate la Geneva, însă a subliniat că este nevoie de "mult mai mult" pentru a se ajunge la o "pace reală" cu Rusia, relatează AFP.

"În etapele pe care le-am coordonat cu partea americană, am reușit să includem puncte extrem de sensibile", a declarat Zelenski într-o conferință online. "Sunt pași importanți, dar pentru a ajunge la o pace reală este nevoie de mult mai mult", a adăugat el.

