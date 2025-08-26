Reacția lui Woody Allen, criticat dur de ucraineni pentru că a participat la Festivalul de Film de la Moscova

Woody Allen a fost criticat dur de Ministerul de Externe al Ucrainei după ce a participat în weekend prin videoconferință la Festivalul de Film de la Moscova. Kievul îl acuză că sprijină propaganda Kremlinului, însă regizorul a transmis că se opune războiului lui Putin și că arta nu trebuie cenzurată

Regizorul Woody Allen a fost aspru criticat de ucraineni după ce a participat duminică la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. Evenimentul a fost moderat de regizorul rus a Fiodor Bondarciuk, apropiat de președintele Vladimir Putin.

"Este o rușine și o insultă" pentru artiștii ucraineni uciși sau răniți în război, a criticat Ministrul de Externe al Ucrainei. Kievul l-a acuzat pe Woody Allen că, prin participarea sa, regizorul închide ochii la atrocitățile Rusiei și sprijină propaganda Kremlinului.

Woody Allen a declarat ulterior pentru The Guardian că respinge acuzațiile Ucrainei. "În ceea ce privește conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin greșește total. Războiul pe care l-a provocat este îngrozitor. Dar, indiferent de ce fac politicienii, nu cred că oprirea conversațiilor artistice este vreodată o modalitate bună de a ajuta", a spus acesta.

Potrivit presei ruse, Allen nu are planuri să facă filme în Rusia, dar că a spus că are "sentimente bune pentru Moscova și Sankt Petersburg". Totodată a lăudat cinematografia rusă, în special filmul "Război și Pace" regizat de Serghei Bondarciuk, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1969.

După ce a încheiat colaborarea cu Amazon în 2019, Woody Allen a obţinut finanţare din Europa pentru ultimele două filme: Rifkin’s Festival (Spania, 2020) și Coup de Chance (Franța, 2023). Disputa legală cu Amazon a venit după scrisoarea publicată de Dylan Farrow în 2014, în care aceasta relua acuzațiile potrivit cărora Allen ar fi abuzat-o sexual când avea șapte ani, acuzații pe care Allen le neagă și de care a fost achitat după două anchete.

În 2024, regizorul a spus că ar putea să se retragă, pentru că "romantismul filmului a dispărut".

